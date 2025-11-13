Справа «Мідас» — ВАКС відправив під варту ще одну фігурантку Людмилу Зоріну

Людмилу Зоріну відправили під варту з альтернативою внесення застави у 12 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний засіб Людмилі Зоріній - ще одній фігурантці справи НАБУ про ймовірну корупцію на контрактах Енергоатому. Про це пише "Суспільне".

Суд відправив її під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у 12 мільйонів гривень.

В разі внесення застави, вона має, зокрема, здати до Державної міграційної служби закордонний паспорт, носити електронний браслет та з’являтися за викликом до прокурора, детектива та суду.

Раніше Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК “Енергоатом”» у межах розслідування НАБУ та САП, яке проводиться в рамках операції «Мідас».

Кроме того, ВАКС обрав запобіжний захід працівниці бек-офісу, підозрюваній у розкраданні коштів Енергоатому.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

