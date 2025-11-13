Кабмин поручил провести проверку всех крупнейших госпредприятий, в частности энергетических и оборонных

Параллельно Государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль крупных предприятий госсектора.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что правительство проводит масштабную проверку всех государственных компаний, в частности энергетических.

После заседания правительства 13 ноября она сообщила, что Кабмин поручил провести комплексную проверку всех крупнейших государственных предприятий, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности.

«Особенное внимание — к прозрачности закупок и финансовому контролю.

Наблюдательные советы компаний “Нафтогаз”, “Укроборонпром”, “Укрзалізниця”, “Укргідроенерго” и государственных банков должны в пределах своих полномочий провести анализ деятельности исполнительных органов компаний. В случае выявления нарушений — принять дополнительные меры для усиления контроля и проинформировать Правительство. А также обеспечить надлежащее и безотлагательное реагирование на сообщения от правоохранительных органов относительно правонарушений должностных лиц этих акционерных обществ», — заявила она.

Также Юлия Свириденко добавила, что параллельно Государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль крупных предприятий госсектора — в частности относительно эффективного использования бюджетных средств и достоверности финансовой отчетности.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения сотруднице бэк-офиса, подозреваемой в хищении средств Энергоатома.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.