Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема енергетичних та оборонних

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляла, що уряд проводить масштабну перевірку всіх державних компаній, зокрема енергетичних.

Після засідання уряду 13 листопада вона повідомила, що Кабмін доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості.

«Особлива увага — до прозорості закупівель й фінансового контролю.

Наглядові ради компаній «Нафтогаз», «Укроборонпром», «Укрзалізниця», «Укргідроенерго» та державних банків мають у межах своїх повноважень здійснити аналіз діяльності виконавчих органів компаній. У разі виявлення порушень — вжити додаткових заходів для посилення контролю та проінформувати Уряд. А також забезпечити належне та невідкладне реагування на повідомлення від правоохоронних органів щодо правопорушень стосовно посадових осіб цих акціонерних товариств», - заявила очільниця уряду.

Також Юлія Свириденко додала, що паралельно Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору. Зокрема щодо ефективного використання бюджетних коштів і достовірності фінансової звітності.

Раніше Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК “Енергоатом”» у межах розслідування НАБУ та САП, яке проводиться в рамках операції «Мідас».

Кроме того, ВАКС обрав запобіжний захід працівниці бек-офісу, підозрюваній у розкраданні коштів Енергоатому.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

