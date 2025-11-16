  1. В Украине
17 ноября графики отключений света будут действовать круглосуточно — Укрэнерго

18:41, 16 ноября 2025
В Украине будут действовать отключения электроэнергии с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 4 очередей.
В понедельник, 16 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объемом от 1 до 4 очередей.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго предупредили, что графики могут измениться.

«Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — посоветовали в компании.

