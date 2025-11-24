Новые строительные нормы с 2026 года: здания будут проектировать по обновленным требованиям
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры утвердило Изменение № 3 к ДБН В.2.2-40:2018 «Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения». Документ обновляет и уточняет требования к проектированию и эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с современными стандартами безбарьерности.
В министерстве объясняют, что изменения разработаны для гармонизации украинских норм с международными рекомендациями, лучшими практиками и требованиями доступности. Новые положения вступят в силу 1 апреля 2026 года, что даст проектировщикам и застройщикам достаточно времени для адаптации.
Что именно меняется
Обновленный документ уточняет требования относительно:
- обустройства земельных участков и прилегающих территорий, включая пешеходные дорожки, бордюрные пандусы и пешеходные переходы;
- планировочных решений зданий — параметров пандусов, лестниц, дверей, санитарно-гигиенических помещений;
- безопасности, навигации и информационной доступности — в частности, использования тактильных и визуальных элементов;
- параметров эвакуационных путей в части пожарной безопасности;
- санитарно-гигиенических норм и их доступности для всех пользователей.
В министерстве подчеркивают, что обновление нормативной базы в сфере доступности продолжается. Впереди — пересмотр еще нескольких профильных документов, предусмотренных национальными планами мероприятий.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.