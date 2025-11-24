  1. В Украине

Новые строительные нормы с 2026 года: здания будут проектировать по обновленным требованиям

15:58, 24 ноября 2025
Минразвития обновило строительные нормы относительно инклюзивности.
Новые строительные нормы с 2026 года: здания будут проектировать по обновленным требованиям
Фото: freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры утвердило Изменение № 3 к ДБН В.2.2-40:2018 «Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения». Документ обновляет и уточняет требования к проектированию и эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с современными стандартами безбарьерности.

В министерстве объясняют, что изменения разработаны для гармонизации украинских норм с международными рекомендациями, лучшими практиками и требованиями доступности. Новые положения вступят в силу 1 апреля 2026 года, что даст проектировщикам и застройщикам достаточно времени для адаптации.

Что именно меняется

Обновленный документ уточняет требования относительно:

  • обустройства земельных участков и прилегающих территорий, включая пешеходные дорожки, бордюрные пандусы и пешеходные переходы;
  • планировочных решений зданий — параметров пандусов, лестниц, дверей, санитарно-гигиенических помещений;
  • безопасности, навигации и информационной доступности — в частности, использования тактильных и визуальных элементов;
  • параметров эвакуационных путей в части пожарной безопасности;
  • санитарно-гигиенических норм и их доступности для всех пользователей.

В министерстве подчеркивают, что обновление нормативной базы в сфере доступности продолжается. Впереди — пересмотр еще нескольких профильных документов, предусмотренных национальными планами мероприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дом строительство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]