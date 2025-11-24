Нові будівельні норми з 2026 року: будівлі проектуватимуть за оновленими вимогами

Мінрозвитку оновило будівельні норми щодо інклюзивності.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило Зміну № 3 до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Документ оновлює та уточнює вимоги до проєктування й експлуатації будівель та споруд відповідно до сучасних стандартів безбар’єрності.

У міністерстві пояснюють, що зміни розроблені для гармонізації українських норм із міжнародними рекомендаціями, кращими практиками та вимогами доступності. Нові положення набудуть чинності 1 квітня 2026 року, що дасть проєктувальникам і забудовникам достатньо часу на адаптацію.

Що саме змінюється

Оновлений документ уточнює вимоги щодо:

облаштування земельних ділянок та прилеглих територій, включно з пішохідними доріжками, бордюрними пандусами та пішохідними переходами;

планувальних рішень будівель — параметрів пандусів, сходів, дверей, санітарно-гігієнічних приміщень;

безпеки, навігації та інформаційної доступності — зокрема, використання тактильних і візуальних елементів;

параметрів евакуаційних шляхів у частині пожежної безпеки;

санітарно-гігієнічних норм та їхньої доступності для всіх користувачів.

У міністерстві підкреслюють, що оновлення нормативної бази у сфері доступності триває. Попереду — перегляд ще кількох профільних документів, передбачених національними планами заходів.

