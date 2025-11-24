  1. В Україні

Нові будівельні норми з 2026 року: будівлі проектуватимуть за оновленими вимогами

15:58, 24 листопада 2025
Мінрозвитку оновило будівельні норми щодо інклюзивності.
Нові будівельні норми з 2026 року: будівлі проектуватимуть за оновленими вимогами
Фото: freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило Зміну № 3 до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Документ оновлює та уточнює вимоги до проєктування й експлуатації будівель та споруд відповідно до сучасних стандартів безбар’єрності.

У міністерстві пояснюють, що зміни розроблені для гармонізації українських норм із міжнародними рекомендаціями, кращими практиками та вимогами доступності. Нові положення набудуть чинності 1 квітня 2026 року, що дасть проєктувальникам і забудовникам достатньо часу на адаптацію.

Що саме змінюється

Оновлений документ уточнює вимоги щодо:

  • облаштування земельних ділянок та прилеглих територій, включно з пішохідними доріжками, бордюрними пандусами та пішохідними переходами;
  • планувальних рішень будівель — параметрів пандусів, сходів, дверей, санітарно-гігієнічних приміщень;
  • безпеки, навігації та інформаційної доступності — зокрема, використання тактильних і візуальних елементів;
  • параметрів евакуаційних шляхів у частині пожежної безпеки;
  • санітарно-гігієнічних норм та їхньої доступності для всіх користувачів.

У міністерстві підкреслюють, що оновлення нормативної бази у сфері доступності триває. Попереду — перегляд ще кількох профільних документів, передбачених національними планами заходів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

будинок будівництво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]