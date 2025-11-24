Пенсионеры могут потерять до 20% выплат: что нужно знать

Работающие пенсионеры могут получать пенсию и зарплату, но есть нюансы по надбавкам и пенсии за выслугу лет.

В Украине примерно каждый четвертый пенсионер продолжает работать после выхода на заслуженный отдых. Объясняем, разрешено ли в такой ситуации одновременно получать полную пенсию и заработную плату.

В целом действующее пенсионное законодательство Украины не содержит запретов на параллельное получение пенсионных выплат и зарплаты, однако существуют определенные особенности, которые следует учитывать.

Как отмечают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области, некоторые доплаты к пенсии доступны исключительно тем гражданам, которые официально не трудоустроены.

Именно поэтому чрезвычайно важно оперативно уведомлять Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или увольнении — сделать это нужно в течение десяти дней. В таком случае необходимые доплаты своевременно отменят или, наоборот, назначат.

Если же работающий пенсионер не сообщил об этом вовремя и получил избыточные суммы на свой пенсионный счет, их необходимо будет вернуть. Если не сделать этого добровольно, ПФУ будет удерживать средства автоматически каждый месяц до полного погашения суммы. При этом ПФУ может удерживать не более чем 20% месячной пенсии.

Это правило распространяется и на пенсионеров, которые официально зарегистрированы как физические лица — предприниматели.

Отдельные граждане получают пенсию за выслугу лет. Если такое лицо устраивается на работу на должность, которая предусматривает право на этот вид пенсии, выплата пенсии приостанавливается. То есть в этой ситуации пенсионер сможет получать только заработную плату. После увольнения с соответствующей должности пенсия будет восстановлена.

В то же время в случае трудоустройства на другую работу, которая не входит в перечень должностей, дающих право на пенсию за выслугу лет, человек сможет без препятствий получать и заработную плату, и пенсионные выплаты.

