Пенсіонери можуть втратити до 20% виплат: що потрібно знати

Працюючі пенсіонери можуть отримувати пенсію та зарплату, але є нюанси щодо надбавок і пенсії за вислугу років.

В Україні приблизно кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати після виходу на заслужений відпочинок. Пояснюємо, чи дозволено в такій ситуації одночасно отримувати повну пенсію та заробітну плату.

Загалом чинне пенсійне законодавство України не містить заборон на паралельне отримання пенсійних виплат і зарплати, проте існують певні особливості, які слід враховувати.

Як зазначають у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, деякі доплати до пенсії доступні виключно тим громадянам, які офіційно не працевлаштовані.

Саме тому надзвичайно важливо оперативно сповіщати Пенсійний фонд про своє працевлаштування або звільнення — зробити це потрібно протягом десяти днів. У такому випадку необхідні доплати своєчасно скасують або, навпаки, призначать.

Якщо ж пенсіонер, який працює, не повідомив про це вчасно й отримав надлишкові суми на свій пенсійний рахунок, їх потрібно буде повернути. Якщо не зробити цього добровільно, ПФУ утримуватиме кошти автоматично щомісяця до повного погашення суми. При цьому ПФУ може утримувати не більше як 20% місячної пенсії.

Це правило поширюється і на пенсіонерів, які офіційно зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

Окремі громадяни отримують пенсію за вислугу років. Якщо така особа влаштовується на роботу на посаду, що передбачає право на цей вид пенсії, виплата пенсії призупиняється. Тобто в цій ситуації пенсіонер матиме змогу отримувати лише заробітну плату. Після звільнення з відповідної посади пенсію буде поновлено.

Водночас у разі працевлаштування на іншу роботу, яка не входить до переліку посад, що дають право на пенсію за вислугу років, людина зможе без перешкод отримувати і заробітну плату, і пенсійні виплати.

