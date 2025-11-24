Минюст развивает современные судебные экспертизы, включая использование полиграфа

В Минюсте рассказали, что основными заказчиками психологических исследований с использованием полиграфа есть суды, органы дознания, прокуратура, антикоррупционные структуры и другие государственные учреждения.

Министерство юстиции сообщает, что его научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз активно расширяют современные направления работы, в частности в сфере психологических исследований. В ведомстве отметили, что уже полтора года в Киевском отделении Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. заслуженного профессора М. С. Бокариуса» функционирует специальный кабинет, в котором проводят обследования с использованием полиграфа.

Отмечается, что психофизиологическое обследование с помощью компьютерного полиграфа — один из наиболее точных инструментально-психофизических видов проверки.

Услуга востребована, и спрос на неё продолжает расти. Если за последние шесть месяцев прошлого года было проведено шесть экспертиз с использованием полиграфа, то за 11 месяцев 2025 года — 21 экспертиза.

«Специфика работы судебного эксперта заключается в том, что при проведении экспертиз мы как государственная организация должны руководствоваться Законом Украины “О судебной экспертизе” и Инструкцией о назначении и проведении судебных экспертиз. Это обусловливает определённую процедуру назначения и проведения исследования. Заключение эксперта может использоваться как доказательство в суде, поэтому структура и содержание заключения должны соответствовать Методике проведения судебных психологических экспертиз с использованием компьютерного полиграфа», — заявил Алексей Рудик, судебный эксперт отдела психологических исследований Киевского отделения Национального научного центра ИСЭ им. Бокариуса.

Каждая судебная экспертиза, по его словам, является уникальной: эксперт должен ознакомиться с материалами, которые ему предоставлены, а при необходимости — запросить дополнительные, подготовить тестовые вопросы, провести психодиагностику подэкспертного лица (чтобы убедиться в его адекватности и возможности проведения тестирования), провести предтестовую беседу, по результатам которой скорректировать тесты и так далее. Это требует высокой квалификации и достаточного опыта эксперта, на котором, кроме того, лежит чрезвычайно высокая ответственность за предоставленное заключение.

Как сообщается, основными заказчиками психологических исследований с использованием полиграфа являются суды, органы дознания, прокуратура, антикоррупционные структуры и другие государственные учреждения. Заключения экспертов, которые они получают, впоследствии становятся частью доказательной базы в уголовных, гражданских или административных производствах, а также используются во время досудебного расследования.

К таким исследованиям обращаются не только государственные органы: услугами полиграфологов пользуются и адвокаты, а также частные лица.

В процессе обследования специалист-полиграфолог фиксирует физиологические показатели человека — дыхание, электрическое сопротивление кожи, артериальное давление — в ответ на специально подготовленные психологические стимулы. Это позволяет определить, есть ли у человека установка на сокрытие информации, а также оценить степень правдивости его ответов.

