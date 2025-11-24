  1. В Україні

Мін’юст розвиває сучасні судові експертизи, включно з використанням поліграфу

17:22, 24 листопада 2025
У Мін’юсті розповіли, що основними замовниками психологічних досліджень із використанням поліграфа є суди, органи дізнання, прокуратура, антикорупційні структури та інші державні установи.
Міністерство юстиції повідомляє, що його науково-дослідні установи судових експертиз активно розширюють сучасні напрями роботи, зокрема у сфері психологічних досліджень. У відомстві зазначили, що вже півтора року у Київському відділенні Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М. С. Бокаріуса» функціонує спеціальний кабінет, у якому проводять обстеження із використанням поліграфа.

Зазначається, щр психофізіологічне обстеження за допомогою компʼютерного поліграфа — один з найбільш точних інструментально-психофізичних видів перевірки.

Послуга затребувана і попит на неї щодалі збільшується. Якщо за останні шість місяців минулого року було проведено шість експертиз із використанням поліграфа, то за 11 місяців 2025 року — 21 експертиза.

«Специфіка роботи судового експерта полягає у тому, що при проведенні експертиз ми як державна організація повинні керуватися Законом України “Про судову експертизу” та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз. Це обумовлює певну процедуру призначення та проведення дослідження. Висновок експерта може використовуватись як доказ у суді, тож структура та зміст висновку повинен відповідати Методиці проведення судових психологічних експертиз із використанням комп’ютерного поліграфу», — заявив Олексій Рудик, судовий експерт відділу психологічних досліджень Київського відділення Національного наукового центру ІСЕ ім. Бокаріуса.

Кожна судова експертиза, за його словами, є унікальною: експерт повинен ознайомитися з матеріалами, які йому надані, а за необхідності — витребувати додаткові, підготувати тестові питання, зробити психодіагностику підекспертної особи (щоб впевнитись у її адекватності і можливості проведення тестування), провести передтестову бесіду, за результатами якої скорегувати тести, і таке інше. Це потребує високої кваліфікації та достатнього досвіду експерта, на якому до того ж лежить надзвичайно висока відповідальність за наданий висновок.

Як повідомляється, основними замовниками психологічних досліджень із використанням поліграфа є суди, органи дізнання, прокуратура, антикорупційні структури та інші державні установи. Висновки експертів, які вони отримують, надалі стають частиною доказової бази у кримінальних, цивільних чи адміністративних справах, а також використовуються під час досудового розслідування.\

До таких досліджень звертаються не лише державні органи: послугами поліграфологів користуються й адвокати, а також приватні особи.

У процесі обстеження фахівець-поліграфолог фіксує фізіологічні показники людини — дихання, електрошкірну активність, артеріальний тиск — у відповідь на спеціально підготовлені психологічні стимули. Це дає змогу визначити, чи має людина установку на приховування інформації, а також оцінити ступінь правдивості її відповідей.

