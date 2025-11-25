Елена Шуляк объяснила, как программы еЯсли и еСадик будут влиять на занятость женщин и демографическую политику

В Украине внедряют программы еЯслИ и еСадик, которые должны обеспечить родителям ежемесячную выплату в 8 тысяч гривен и помочь женщинам вернуться на работу.

Запуск программ еЯсли и еСадик, который запланирован в Украине уже на следующий год, имеет целью не только поддержку семей с детьми, но и улучшение экономической ситуации в условиях войны и острого дефицита кадров.

Об этом в эфире Новости.LIVE сообщила Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, руководитель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По новым правилам, женщины с детьми в возрасте от 1 до 3 лет, которые выходят на работу на полный рабочий день, будут получать ежемесячную финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен. Это фактически формирует новую модель социальной помощи и одновременно стимулирует развитие человеческого капитала, который существенно пострадал от войны.

Шуляк сообщила, что еЯсли рассчитаны на детей в возрасте от 1 до 3 лет. Программа стартует с 1 января 2026 года. Право на помощь будет иметь один из родителей, который ухаживал за ребенком и вернулся на работу на полный рабочий день, – ему государство будет выплачивать ежемесячную помощь в размере 8 тыс. грн. На эти средства родители могут профинансировать услуги няни, частного детсада или персонального ассистента для детей с особыми потребностями.

Программа еСадик заработает позже – с 2028 года. В ее рамках предусмотрена ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 6 лет, которую будут финансировать местные бюджеты. Предоставлять ее будут в том случае, если мать или другой законный представитель будут работать полный рабочий день. Выплаты прекращаются, как только ребенок зачисляется в детсад или достигает предельного возраста. Речь идет о 8 тыс. грн на каждого ребенка, который не может воспользоваться правом попасть в детский сад. Средства будут поступать из местных бюджетов.

«Посмотрим, будет ли это мотивацией для наших общин интенсивнее развивать инфраструктуру, которая связана с детсадами. На сегодня есть много разных исследований, которые свидетельствуют о том, что женщины хотели бы пойти на работу, но не всегда есть инфраструктура, не всегда есть садики, не всегда есть школы, поэтому они вынуждены находиться дома. Бывает и так, что женщина – единственная в семье, кто может обеспечивать семью, но из-за разных жизненных обстоятельств она не может оставить ребенка и пойти работать. Поэтому государство очень правильно делает, предоставляя женщине выбор и помощь на случай, если она идет работать и отдает ребенка в детсад или ясли», – объяснила Шуляк.

Елена Шуляк отметила, что исследования свидетельствуют о значительном гендерном разрыве в уровне занятости как в Украине, так и в мире. По приведенным ею данным, глобально работают около 50% женщин и 80% мужчин, а в Украине до начала полномасштабной войны — 47,8% женщин и 62,9% мужчин. Она подчеркнула, что рождение ребенка существенно влияет именно на возможности женщин выйти на работу, тогда как занятость мужчин при этом не меняется. Шуляк подчеркнула, что с увеличением количества детей уменьшается вероятность возвращения женщин в профессию, что отражается и на экономическом развитии государства.

По ее словам, европейская статистика подтверждает: значительная часть женщин ощущает влияние материнства на карьерные перспективы. После рождения второго ребенка почти половина матерей сокращает рабочие часы, а после третьего большинство вообще не возвращается на работу. Она отметила, что решение о рождении второго или третьего ребенка для многих женщин фактически означает ограничение профессионального роста.

Шуляк также обратила внимание на опыт стран ЕС, где единовременные выплаты при рождении ребенка дают лишь краткосрочный положительный эффект. Вместо этого политика развития сети детсадов и яслей имеет значительное влияние и на уровень рождаемости, и на трудоустройство женщин. Она подчеркнула, что такие услуги должны быть достаточно распространенными, финансово доступными и обеспечивать надлежащее качество дошкольного образования.

Отдельно Шуляк отметила, что для Украины важной является и поддержка со стороны работодателей — в частности возможность работать неполный день или совмещать офлайн- и дистанционные форматы. Она подчеркнула, что украинские женщины демонстрируют готовность работать и имеют высокий трудовой потенциал, а их возвращение на рынок труда положительно отразится на экономике.

В конце Шуляк добавила, что следующий год станет показательным в реализации таких социальных инвестиций: можно будет оценить, как общины развивают детскую инфраструктуру, как меняется поведение мам, которые отдают детей в ясли, и как реагирует бизнес. Это, по ее словам, позволит в дальнейшем корректировать механизмы государственной поддержки, в частности и для работодателей, которые принимают на работу внутренне перемещенных лиц.

