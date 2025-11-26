  1. В Украине

В Львовской области мужчина подделал справку о лечении и уклонился от мобилизации — как его наказали

11:29, 26 ноября 2025
Чтобы избежать ответственности за неявку в воинскую часть, военнообязанный предоставил поддельную справку о состоянии своего здоровья.
В Львовской области мужчина подделал справку о лечении и уклонился от мобилизации — как его наказали
В Львовской области суд вынес приговор 36-летнему мужчине за уклонение от мобилизации, подделку официального документа и его использование. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Решением районного суда ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, однако освобождено от отбывания наказания и установлен испытательный срок 1 год. Прокуроры с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу.

В суде доказано, что в 2024 году осмотром военно-врачебной комиссии осужденный был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается медицинским заключением.

Мужчина получил повестку о прибытии для отправки в воинскую часть, однако в установленный день, без уважительных причин, не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения службы в рядах ВСУ.

В дальнейшем, чтобы избежать ответственности за неявку, военнообязанный предоставил поддельную справку о состоянии своего здоровья. В документе было указано, что начиная со следующего дня после ожидаемого прибытия в ТЦК и СП и на протяжении следующих двух недель мужчина находился на амбулаторном лечении.

«Однако справка была подделана. Он использовал свою справку за прошлый год и исправил в ней дни, месяцы и год начала и окончания лечения», — заявили в прокуратуре.

Учитывая все обстоятельства, Львовский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и назначил мужчине новое наказание в виде 3 лет лишения свободы.

