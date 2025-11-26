  1. В Украине

70% подростков уже используют ИИ, а 60% украинцев — онлайн-госуслуги: исследование

11:47, 26 ноября 2025
Опубликовали новые данные исследования.
70% подростков уже используют ИИ, а 60% украинцев — онлайн-госуслуги: исследование
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В рамках месяца цифровой грамотности Министерство цифровой трансформации обнародовало результаты исследования цифровых навыков и использования искусственного интеллекта среди украинцев. По данным опроса, цифровая культура населения продолжает демонстрировать стабильный рост.

Глава профильного парламентского Комитета Сергей Бабак сообщил, что 70% подростков сегодня используют искусственный интеллект — на 3% больше, чем два года назад. Среди взрослых доля пользователей ИИ составляет 42%, и за два года этот показатель вырос на 11%.

Ключевые результаты исследования Минцифры:

  • 92% украинцев активно пользуются интернетом. Среди граждан старшего возраста количество тех, кто имеет доступ, но не пользуется интернетом, — лишь 8%.
  • Уровень базовой цифровой грамотности составляет 58%, что немного выше среднего показателя ЕС. Украина находится на уровне таких стран, как Бельгия и Хорватия.
  • 75% подростков отметили, что их цифровые навыки за последний год улучшились. Среди взрослых таких — около половины.
  • Более половины опрошенных знают, что такое дипфейк, а 23% украинцев за последние полгода лично сталкивались с кибератаками.
  • За шесть лет доля тех, кто считает цифровое обучение необходимым, выросла с 47% до 56%. Среди молодежи 18–29 лет это считают важным 70%, а среди подростков 16–17 лет — 83%.

Молодежь остается главным двигателем цифровой трансформации, однако взрослые также демонстрируют высокий уровень вовлеченности. Половина украинцев считает важным научиться работать с технологиями искусственного интеллекта, а 44% рассматривают возможность переквалификации в сфере современных технологий.

Кроме того:

  • 59% взрослых убеждены, что цифровые навыки способствуют профессиональному росту и улучшению материального положения.
  • 76% считают, что развитие цифровых компетенций положительно влияет на экономику государства.
  • 60% украинцев пользуются онлайн-госуслугами. С 2021 года этот показатель вырос на 24% среди людей в возрасте 18–70 лет.

В итоге исследование показывает: цифровые технологии прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. В обществе формируется устойчивый консенсус относительно важности цифровой грамотности и необходимости учиться цифровым навыкам на протяжении всей жизни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

госслужащие Министерство цифровой трансформации искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]