70% подростков уже используют ИИ, а 60% украинцев — онлайн-госуслуги: исследование

В рамках месяца цифровой грамотности Министерство цифровой трансформации обнародовало результаты исследования цифровых навыков и использования искусственного интеллекта среди украинцев. По данным опроса, цифровая культура населения продолжает демонстрировать стабильный рост.

Глава профильного парламентского Комитета Сергей Бабак сообщил, что 70% подростков сегодня используют искусственный интеллект — на 3% больше, чем два года назад. Среди взрослых доля пользователей ИИ составляет 42%, и за два года этот показатель вырос на 11%.

Ключевые результаты исследования Минцифры:

92% украинцев активно пользуются интернетом. Среди граждан старшего возраста количество тех, кто имеет доступ, но не пользуется интернетом, — лишь 8%.

Уровень базовой цифровой грамотности составляет 58%, что немного выше среднего показателя ЕС. Украина находится на уровне таких стран, как Бельгия и Хорватия.

75% подростков отметили, что их цифровые навыки за последний год улучшились. Среди взрослых таких — около половины.

Более половины опрошенных знают, что такое дипфейк, а 23% украинцев за последние полгода лично сталкивались с кибератаками.

За шесть лет доля тех, кто считает цифровое обучение необходимым, выросла с 47% до 56%. Среди молодежи 18–29 лет это считают важным 70%, а среди подростков 16–17 лет — 83%.

Молодежь остается главным двигателем цифровой трансформации, однако взрослые также демонстрируют высокий уровень вовлеченности. Половина украинцев считает важным научиться работать с технологиями искусственного интеллекта, а 44% рассматривают возможность переквалификации в сфере современных технологий.

Кроме того:

59% взрослых убеждены, что цифровые навыки способствуют профессиональному росту и улучшению материального положения.

76% считают, что развитие цифровых компетенций положительно влияет на экономику государства.

60% украинцев пользуются онлайн-госуслугами. С 2021 года этот показатель вырос на 24% среди людей в возрасте 18–70 лет.

В итоге исследование показывает: цифровые технологии прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. В обществе формируется устойчивый консенсус относительно важности цифровой грамотности и необходимости учиться цифровым навыкам на протяжении всей жизни.

