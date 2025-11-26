Расторжение брака с пленным или безвестно отсутствующим — главные особенности

В Минюсте напомнили, что для того чтобы расторгнуть брак с безвестно отсутствующим лицом, необходимо сначала подать заявление в полицию о его розыске.

Министерство юстиции напомнило, что когда один из супругов находится в плену или является безвестно отсутствующим, процедура развода имеет свои особенности.

Расторгнуть брак при таких обстоятельствах возможно двумя путями:

если человек находится в плену — исключительно через суд;

если человек признан безвестно отсутствующим — через ЗАГС, но при наличии решения суда о признании человека безвестно отсутствующим.

В случае, когда один из супругов в плену, иск подается в суд по месту проживания ответчика или по месту проживания истца — если на содержании есть дети или истец не может приехать по состоянию здоровья.

К пакету документов добавляется копия свидетельства о браке, справка о пребывании в плену (при наличии), свидетельства о рождении детей (при наличии), квитанция об оплате судебного сбора и другие необходимые документы.

Чтобы расторгнуть брак с безвестно отсутствующим лицом, нужно сначала подать заявление в полицию о его розыске. Затем — обратиться в суд с заявлением о признании человека безвестно отсутствующим. Заявление может подаваться по месту проживания заявителя, последнему известному месту проживания исчезнувшего лица или по месту нахождения его имущества.

В заявлении необходимо указать:

зачем нужно признание человека безвестно отсутствующим;

обстоятельства исчезновения.

Суд может признать человека безвестно отсутствующим, если в течение одного года по месту его постоянного проживания нет никакой информации о его местонахождении. Если невозможно установить точную дату последних сведений о человеке, днем начала этого срока считается 1-е число месяца, следующего за тем, в котором в последний раз поступали такие сведения, а если невозможно установить даже месяц — с 1 января следующего календарного года.

После получения решения суда о признании лица безвестно отсутствующим для расторжения брака необходимо обратиться в орган ЗАГС, подав туда вместе с этим решением копию свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей (при наличии) и другие документы — при необходимости.

В случае расторжения брака через суд — подтверждением этого является решение суда, которое вступает в законную силу через 30 дней с момента его вынесения.

Если развод произошел через орган ЗАГС — выдается свидетельство о расторжении брака.

Эти процедуры позволяют защитить права лиц, чьи муж или жена находятся в плену или пропали без вести, и обеспечить юридическую определенность их семейного статуса.

