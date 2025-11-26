  1. В Украине

Генпрокурор Кравченко: 74 прокуроров уволены из-за фейковых инвалидностей, дела передают в суд

11:14, 26 ноября 2025
Никаких исключений и привилегий: Кравченко сообщил о результатах борьбы с фейковыми инвалидностями среди прокуроров.
Генпрокурор Кравченко: 74 прокуроров уволены из-за фейковых инвалидностей, дела передают в суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что вопрос справедливости не может быть отложенным, а ответственность не имеет исключений или привилегий. По его словам, годами тема «фейковых инвалидностей» среди прокуроров оставалась табу — одни не хотели видеть проблему, другие считали ее незначительной, а кто-то пользовался возможностью.

Именно поэтому после назначения на должность он инициировал комплексную проверку всех прокуроров, которые имели статус инвалидности. Проверку проводила Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП).

Результаты проверки уже продемонстрировали масштаб проблемы:

  • 74 прокурора уволены из органов прокуратуры;
  • 66 должностных лиц освобождены от административных должностей;
  • 290 дисциплинарных производств находятся на рассмотрении.

В то же время он отметил, что каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку в органах прокуратуры работают люди, которые действительно имеют заболевания, дающие им право на соответствующий статус.

Генпрокурор подчеркнул, что увольнения — лишь первый шаг, и нарушители не избегут ответственности. Ряд уголовных дел уже передан в суд, в частности в отношении заместителя руководителя Уманской прокуратуры и бывшего главы прокуратуры Хмельницкой области.

Еще один прокурор теперь также предстанет перед судом. По данным следствия, после восьми лет работы следователем в Черкассах он в 2019 году уволился и стал слушателем Национальной академии прокуратуры, параллельно «оформив» себе инвалидность.

МСЭК установила ему II группу инвалидности якобы с «утратой 80% трудоспособности» — без осмотра и даже без личного присутствия. В течение пяти лет мужчина незаконно получал пенсию, находясь на государственном обеспечении.

В сентябре подозрения получили как прокурор, так и должностные лица МСЭК, причастные к схеме.

Дело передано в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ОГП прокуратура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]