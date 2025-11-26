Генпрокурор Кравченко: 74 прокуроров уволены из-за фейковых инвалидностей, дела передают в суд
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что вопрос справедливости не может быть отложенным, а ответственность не имеет исключений или привилегий. По его словам, годами тема «фейковых инвалидностей» среди прокуроров оставалась табу — одни не хотели видеть проблему, другие считали ее незначительной, а кто-то пользовался возможностью.
Именно поэтому после назначения на должность он инициировал комплексную проверку всех прокуроров, которые имели статус инвалидности. Проверку проводила Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП).
Результаты проверки уже продемонстрировали масштаб проблемы:
- 74 прокурора уволены из органов прокуратуры;
- 66 должностных лиц освобождены от административных должностей;
- 290 дисциплинарных производств находятся на рассмотрении.
В то же время он отметил, что каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку в органах прокуратуры работают люди, которые действительно имеют заболевания, дающие им право на соответствующий статус.
Генпрокурор подчеркнул, что увольнения — лишь первый шаг, и нарушители не избегут ответственности. Ряд уголовных дел уже передан в суд, в частности в отношении заместителя руководителя Уманской прокуратуры и бывшего главы прокуратуры Хмельницкой области.
Еще один прокурор теперь также предстанет перед судом. По данным следствия, после восьми лет работы следователем в Черкассах он в 2019 году уволился и стал слушателем Национальной академии прокуратуры, параллельно «оформив» себе инвалидность.
МСЭК установила ему II группу инвалидности якобы с «утратой 80% трудоспособности» — без осмотра и даже без личного присутствия. В течение пяти лет мужчина незаконно получал пенсию, находясь на государственном обеспечении.
В сентябре подозрения получили как прокурор, так и должностные лица МСЭК, причастные к схеме.
Дело передано в суд.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.