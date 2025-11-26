Украинцам объяснили, является ли обращение лотерейных билетов объектом НДС

Налоговая объяснила нюансы налогообложения операций по выпуску, обращению и погашению лотерейных билетов и документов, удостоверяющих право участия в лотереях.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объяснила, есть ли выпуск и обращение лотерейных билетов объектом НДС.

Не облагается налогом обращение валютных ценностей, за исключением банковских металлов и монет, имеющих нумизматическую ценность или содержащих драгоценные металлы. Также налог не применим к операциям по выпуску, обращению и погашению лотерейных билетов и других документов, подтверждающих право участия в лотереях.

Не является объектом налогообложения фишек или жетонов для участия в азартных играх, а также выплата выигрышей организаторами таких игр. Без налогообложения осуществляются ставки по заключению пари и выплата выигрышей букмекерскими компаниями или тотализаторами.

Кроме того, не облагаются налогом денежные выигрыши, призы и денежные вознаграждения.

