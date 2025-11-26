Военные, проходившие службу по программе «18–25», могут получить отсрочку — Раде рекомендуют принять закон

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает годичную отсрочку от мобилизации для контрактников после завершения службы по программе «18–25».

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности поддержал законодательные инициативы, которые предусматривают годичную отсрочку от мобилизации для военнообязанных, отслуживших по контрактам в рамках программы «18–25». Об этом сообщила народная депутатка Ирина Фриз, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №13574, который предоставляет 12-месячную отсрочку от призыва во время мобилизации юношам и девушкам, подписавшим годичные контракты по программе «18–25» и уже завершившим срок службы.

Кроме того, комитет поддержал законопроект №13646 о усилении социальной защиты военнослужащих и их семей, а также законопроект №13037 о внесении изменений в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы ВСУ, направленных на предотвращение дискриминации и гендерно обусловленного насилия.

«На комитете проголосовали за включение норм по предотвращению дискриминации и противодействию дискриминации в Дисциплинарный устав службы гражданской защиты», — добавила Фриз.

