Военные, проходившие службу по программе «18–25», могут получить отсрочку — Раде рекомендуют принять закон
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности поддержал законодательные инициативы, которые предусматривают годичную отсрочку от мобилизации для военнообязанных, отслуживших по контрактам в рамках программы «18–25». Об этом сообщила народная депутатка Ирина Фриз, передает «Интерфакс-Украина».
По ее словам, комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №13574, который предоставляет 12-месячную отсрочку от призыва во время мобилизации юношам и девушкам, подписавшим годичные контракты по программе «18–25» и уже завершившим срок службы.
Кроме того, комитет поддержал законопроект №13646 о усилении социальной защиты военнослужащих и их семей, а также законопроект №13037 о внесении изменений в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы ВСУ, направленных на предотвращение дискриминации и гендерно обусловленного насилия.
«На комитете проголосовали за включение норм по предотвращению дискриминации и противодействию дискриминации в Дисциплинарный устав службы гражданской защиты», — добавила Фриз.
