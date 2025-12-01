Как установить доплаты работнику за дополнительные обязанности: разъяснение Гоструда

Дополнительные обязанности должны быть четко зафиксированы и согласованы с работником, чтобы работодатель мог правомерно установить доплату.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда предоставило разъяснение относительно установления доплат за выполнение работником дополнительных обязанностей.

Дополнительные обязанности, порученные работнику, должны быть четко определены и сформулированы. Это важно не только для правильного расчета доплат, но и для избежания трудовых споров в будущем.

Рекомендуется детализировать перечень дополнительных функций в дополнительном соглашении или в приказе по предприятию, указав их объем, сложность и ожидаемый результат.

Такой подход обеспечивает прозрачность в отношениях между работодателем и работником и позволяет обеим сторонам понимать пределы своих прав и обязанностей.

Установление обоснованных и справедливых доплат способствует повышению заинтересованности работников в более продуктивной работе и укреплению кадровой стабильности. Работодателю целесообразно предусматривать в коллективном договоре общие принципы установления таких доплат, чтобы избегать субъективности и обеспечивать одинаковые подходы для всех работников организации.

Согласно части первой статьи 21 Закона Украины «Об оплате труда», работники имеют право на оплату своего труда в соответствии с актами законодательства и коллективного договора на основании заключенного трудового договора.

Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (статья 31 Кодекса законов о труде Украины).

В случае поручения работнику дополнительных обязанностей, не предусмотренных должностной инструкцией, предприятие, учреждение, организация должно получить от него письменное согласие.

