  1. В Украине

Как установить доплаты работнику за дополнительные обязанности: разъяснение Гоструда

07:37, 1 декабря 2025
Дополнительные обязанности должны быть четко зафиксированы и согласованы с работником, чтобы работодатель мог правомерно установить доплату.
Как установить доплаты работнику за дополнительные обязанности: разъяснение Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда предоставило разъяснение относительно установления доплат за выполнение работником дополнительных обязанностей.

Дополнительные обязанности, порученные работнику, должны быть четко определены и сформулированы. Это важно не только для правильного расчета доплат, но и для избежания трудовых споров в будущем.

Рекомендуется детализировать перечень дополнительных функций в дополнительном соглашении или в приказе по предприятию, указав их объем, сложность и ожидаемый результат.

Такой подход обеспечивает прозрачность в отношениях между работодателем и работником и позволяет обеим сторонам понимать пределы своих прав и обязанностей.

Установление обоснованных и справедливых доплат способствует повышению заинтересованности работников в более продуктивной работе и укреплению кадровой стабильности. Работодателю целесообразно предусматривать в коллективном договоре общие принципы установления таких доплат, чтобы избегать субъективности и обеспечивать одинаковые подходы для всех работников организации.

Согласно части первой статьи 21 Закона Украины «Об оплате труда», работники имеют право на оплату своего труда в соответствии с актами законодательства и коллективного договора на основании заключенного трудового договора.

Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (статья 31 Кодекса законов о труде Украины).

В случае поручения работнику дополнительных обязанностей, не предусмотренных должностной инструкцией, предприятие, учреждение, организация должно получить от него письменное согласие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовятся обновить правила аренды государственного и коммунального имущества – что предусматривает документ

Как цифровая революция изменит аренду государственного имущества: что обещает новый законопроект.

Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]