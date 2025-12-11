В научно-практическом хабе «Верховенство права» выступил известный медиатор и конфликтолог Стив Тинео, фото

«Лекция профессора Стива Тинео — яркий пример того, как международный опыт может формировать современную культуру диалога и усиливать практику медиации в Украине», – председатель Днепропетровского окружного админсуда Владимир Горбалинский.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепропетровский окружной административный суд в рамках деятельности научно-практического хаба «Верховенство права», совместно с Национальным научным центром ICE имени Заслуженного профессора М. С. Бокариуса и при поддержке AUK Dnipro Campus выступили инициаторами проведения профессиональной встречи и авторской лекции всемирно известного медиатора и конфликтолога, профессора, доктора Стива A. Тинео. Об этом сообщил Днепропетровский окружной административный суд.

Профессор Тинео — один из ведущих международных экспертов в сфере переговоров и медиации. Более двадцати лет он работает со сложными конфликтами, высокорисковыми кризисными ситуациями и процессами, в которых человеческая динамика, психологические факторы и эмоциональное состояние сторон играют ключевую роль. Его подход широко используется в мировой практике медиации как эффективный инструмент мирного урегулирования споров.

Во время лекции профессор поделился современными инструментами переговорных стратегий, техниками деэскалации и практическими методами, которые применяются медиаторами в условиях реальных кризисов. Значительное внимание он уделил вопросам эмоциональной грамотности, умению слышать другую сторону и создавать безопасное пространство для диалога — навыкам, без которых успешная медиация невозможна. Выступление профессора было эмоциональным, содержательным и насыщенным реальными кейсами, что позволило участникам увидеть настоящую практику управления конфликтами изнутри.

Мероприятие собрало большое количество участников, в частности студентов ведущих высших учебных заведений города: Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, Национального технического университета «Днепровская политехника», Университета таможенного дела и финансов, Днепровского государственного университета внутренних дел, Днепровского института ЧАО «ВУЗ “МАУП”», Университета имени Альфреда Нобеля и American University Kyiv. Молодежь с первых минут проявила глубокий интерес к теме, активно задавала вопросы и стремилась понять, как именно работают сложные переговоры и какие компетенции позволяют медиатору достигать результата. Студенты особенно отметили важность умения контролировать собственные эмоции, внимательно слушать и корректно считывать невербальные сигналы — ведь именно эти аспекты часто становятся ключом к успешной медиации.

Председатель Днепропетровского окружного административного суда Владимир Горбалинский подчеркнул значение таких встреч: «Это мероприятие стало очередным шагом в укреплении образовательной и просветительской миссии хаба “Верховенство права”. Лекция профессора Стива Тинео — яркий пример того, как международный опыт может формировать современную культуру диалога и усиливать практику медиации в Украине. Мы и дальше будем создавать пространство, где судьи, юристы, ученые и студенты могут обмениваться знаниями, расширять горизонты и открывать новые возможности для профессионального развития».

Днепропетровский окружной административный суд добавил, что эта встреча стала важным событием для всех присутствующих, поскольку дала возможность услышать эксперта мирового уровня, получить новые знания, углубить понимание медиации и вдохновиться современными подходами к эффективному урегулированию конфликтов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.