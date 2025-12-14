Предпринимателям разъяснили, есть ли лимит на количество КВЭДов для ФЛП на едином налоге

ФЛП могут вносить в реестр единого налога любое количество разрешенных КВЭДов.

Налоговый кодекс не устанавливает ограничений по количеству видов хозяйственной деятельности, которые физическое лицо – предприниматель может указать в реестре плательщиков единого налога. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Регистрация субъекта хозяйствования в качестве плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога.

В заявлении о применении упрощенной системы налогообложения указываются выбранные виды хозяйственной деятельности в соответствии с КВЭД ДК 009:2010. Сведения о таких видах деятельности вносятся в реестр плательщиков единого налога.

В ГНС отметили, что в реестр вносятся все заявленные ФЛП виды деятельности при условии, что они дают право применять упрощенную систему налогообложения.

В то же время Налоговый кодекс не содержит каких-либо количественных ограничений относительно перечня КВЭДов, которые могут быть внесены в реестр плательщиков единого налога.

Таким образом, физические лица – предприниматели могут указывать любое количество разрешенных видов деятельности, не нарушая требований налогового законодательства.

