Підприємцям пояснили, чи є ліміт на кількість КВЕДів для ФОП на єдиному податку

ФОП можуть вносити до реєстру єдиного податку будь-яку кількість дозволених КВЕДів.

Податковий кодекс не встановлює обмежень щодо кількості видів господарської діяльності, які фізична особа – підприємець може зазначити у реєстрі платників єдиного податку. Про це нагадує Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

У заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані види господарської діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010. Відомості про такі види діяльності вносяться до реєстру платників єдиного податку.

У ДПС зазначили, що до реєстру вносяться всі заявлені ФОП види діяльності за умови, що вони дають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Водночас Податковий кодекс не містить жодних кількісних обмежень щодо переліку КВЕДів, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку.

Таким чином, фізичні особи – підприємці можуть зазначати будь-яку кількість дозволених видів діяльності, не порушуючи вимог податкового законодавства.

