Женщина получила по почте «водительское удостоверение» за 23 тысячи гривен на 30 лет — в реестрах его не нашли

Женщина обратилась в Главный сервисный центр МВД после того, как полученное по почте «водительское удостоверение» не отобразилось в государственных реестрах и мобильных приложениях. Как выяснилось, документ оказался подделкой, за которую женщина заплатила мошенникам 23 тысячи гривен.

Заявительница рассказала, что заказала удостоверение через Facebook-аккаунт, который использовал название одного из территориальных сервисных центров МВД в Киеве.

Она не посещала сервисный центр лично и не сдавала обязательные экзамены, вместо этого перечислила средства одним платежом за «изготовление документа» и получила его наложенным платежом через «Новую почту».

После того как женщина прислала фото удостоверения, сотрудники ГСЦ МВД сразу заметили очевидные признаки подделки.

Дополнительные сомнения вызвали и обещания мошенников: в переписке они уверяли, что документ будет действителен 30 лет.

На самом деле, в соответствии с законодательством, водительское удостоверение, выданное впервые, действительно лишь в течение двух лет. Именно такой «30-летний» срок и был указан в фальшивом документе.

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что подобные случаи происходят все чаще. Мошенники массово создают фейковые страницы в соцсетях, маскируясь под реальные сервисные центры, и предлагают «оформление удостоверения» без обучения и экзаменов. В результате граждане не только теряют деньги, но и рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности за использование поддельных документов.

Украинцам напоминают: водительское удостоверение выдается исключительно после обучения в аккредитованной автошколе и успешной сдачи экзаменов в сервисном центре.

Все официальные документы автоматически отображаются в приложении «Дія» и в Кабинете водителя, а сервисные центры не отправляют первое удостоверение по почте и не оформляют его без личного присутствия заявителя.

