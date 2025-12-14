  1. В Украине

Женщина получила по почте «водительское удостоверение» за 23 тысячи гривен на 30 лет — в реестрах его не нашли

14:31, 14 декабря 2025
Удостоверение, заказанное через фейковую страницу в соцсетях без экзаменов, оказалось поддельным.
Женщина получила по почте «водительское удостоверение» за 23 тысячи гривен на 30 лет — в реестрах его не нашли
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Женщина обратилась в Главный сервисный центр МВД после того, как полученное по почте «водительское удостоверение» не отобразилось в государственных реестрах и мобильных приложениях. Как выяснилось, документ оказался подделкой, за которую женщина заплатила мошенникам 23 тысячи гривен.

Заявительница рассказала, что заказала удостоверение через Facebook-аккаунт, который использовал название одного из территориальных сервисных центров МВД в Киеве.

Она не посещала сервисный центр лично и не сдавала обязательные экзамены, вместо этого перечислила средства одним платежом за «изготовление документа» и получила его наложенным платежом через «Новую почту».

После того как женщина прислала фото удостоверения, сотрудники ГСЦ МВД сразу заметили очевидные признаки подделки.

Дополнительные сомнения вызвали и обещания мошенников: в переписке они уверяли, что документ будет действителен 30 лет.

На самом деле, в соответствии с законодательством, водительское удостоверение, выданное впервые, действительно лишь в течение двух лет. Именно такой «30-летний» срок и был указан в фальшивом документе.

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что подобные случаи происходят все чаще. Мошенники массово создают фейковые страницы в соцсетях, маскируясь под реальные сервисные центры, и предлагают «оформление удостоверения» без обучения и экзаменов. В результате граждане не только теряют деньги, но и рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности за использование поддельных документов.

Украинцам напоминают: водительское удостоверение выдается исключительно после обучения в аккредитованной автошколе и успешной сдачи экзаменов в сервисном центре.

Все официальные документы автоматически отображаются в приложении «Дія» и в Кабинете водителя, а сервисные центры не отправляют первое удостоверение по почте и не оформляют его без личного присутствия заявителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

водительские права сервисный центр МВД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]