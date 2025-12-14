  1. В Україні

Жінка отримала поштою «посвідчення водія» за 23 тисячі гривень на 30 років — у реєстрах його не знайшли

14:31, 14 грудня 2025
Посвідчення, замовлене через фейкову сторінку в соцмережах без іспитів, виявилося підробленим.
Жінка звернулася до Головного сервісного центру МВС після того, як отримане поштою «посвідчення водія» не відобразилося в державних реєстрах і мобільних застосунках. Як з’ясувалося, документ виявився підробкою, за яку жінка заплатила 23 тисячі гривень шахраям.

Заявниця розповіла, що замовила посвідчення через Facebook-акаунт, який використовував назву одного з територіальних сервісних центрів МВС у Києві.

Вона не відвідувала сервісний центр особисто та не складала обов’язкових іспитів, натомість перерахувала кошти одним платежем за «виготовлення документа» і отримала його накладеним платежем через «Нову пошту».

Після того як жінка надіслала фото посвідчення, працівники ГСЦ МВС одразу помітили очевидні ознаки підробки.

Додаткові сумніви викликали й обіцянки шахраїв: у переписці вони запевняли, що документ буде чинним 30 років.

Насправді ж, відповідно до законодавства, посвідчення водія, видане вперше, дійсне лише протягом двох років. Саме такий «30-річний» строк і був зазначений у фальшивому документі.

У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що подібні випадки трапляються дедалі частіше. Шахраї масово створюють фейкові сторінки в соцмережах, маскуючись під реальні сервісні центри, і пропонують «оформлення посвідчення» без навчання та іспитів. У результаті громадяни не лише втрачають гроші, а й ризикують бути притягнутими до кримінальної відповідальності за використання підроблених документів.

Українцям нагадують: посвідчення водія видається виключно після навчання в акредитованій автошколі та успішного складання іспитів у сервісному центрі.

Усі офіційні документи автоматично відображаються в застосунку «Дія» та в Кабінеті водія, а сервісні центри не надсилають перше посвідчення поштою і не оформлюють його без особистої присутності заявника.

посвідчення водія сервісний центр МВС

