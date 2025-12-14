Авторский рисунок на номере авто: когда это законно и какие документы нужны

Украинские автовладельцы могут персонализировать индивидуальные номерные знаки не только уникальной комбинацией букв и цифр, но и графическим элементом — логотипом, символом или авторским изображением.

В то же время такая опция имеет четкие правила, несоблюдение которых может стать основанием для отказа в оформлении, напоминают в Главном сервисном центре МВД.

Что считается графическим элементом

Графический элемент — это логотип, эмблема, символ, авторский рисунок или другое изображение, которое наносится на индивидуальный номерной знак (ИНЗ). Главное условие — заявитель должен иметь право на использование этого изображения.

Для этого необходимо предоставить:

документ, подтверждающий право интеллектуальной собственности (свидетельство на торговую марку, подтверждение авторского права и т. п.);

письменное согласие правообладателя, если изображение принадлежит другому лицу;

графический элемент в векторном формате.

Обязательная проверка через реестры

При подаче заявки графический элемент проходит проверку через патентное бюро Украины и государственные реестры интеллектуальной собственности. Если изображение зарегистрировано как торговая марка, охраняется авторским правом или внесено в реестры, без письменного согласия правообладателя макет не примут.

Можно ли использовать один логотип нескольким владельцам

Да, зарегистрированные логотипы или торговые марки могут использоваться несколькими заявителями, но исключительно при наличии письменного согласия правообладателя. Администратор сервисного центра МВД при приеме документов проверяет наличие такого подтверждения.

Какие изображения запрещены

При изготовлении индивидуального номерного знака запрещается использовать:

символику, аббревиатуры или сокращенные названия учреждений, организаций или предприятий без их письменного согласия;

торговые марки или знаки других физических или юридических лиц без разрешения;

графические элементы дискриминационного характера;

изображения, сходные по начертанию с буквами или цифрами;

Государственный Герб и Государственный Флаг Украины (кроме символов государственной принадлежности, предусмотренных стандартами), а также государственные символы других стран, международных организаций и официальные названия органов власти — за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Такие ограничения призваны обеспечить уникальность и правомерность ИНЗ, а также предотвратить введение в заблуждение других участников дорожного движения.

Как подать заявку на ИНЗ с графическим элементом

Заказать индивидуальный номерной знак с графическим элементом можно только при личном обращении в сервисный центр МВД, поскольку администратор должен проверить документы на право использования изображения.

Необходимые документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство;

подтверждение права на использование графического элемента;

письменное согласие правообладателя (при необходимости);

квитанция об оплате услуги.

После изготовления ИНЗ с графическим элементом в свидетельстве о регистрации транспортного средства делается соответствующая отметка — «с графическим элементом», что официально фиксирует особенности номерного знака.