Авторський малюнок на номері авто: коли це законно і які документи потрібні

Українські автовласники можуть персоналізувати індивідуальні номерні знаки не лише унікальною комбінацією літер і цифр, а й графічним елементом — логотипом, символом або авторським зображенням.

Водночас така опція має чіткі правила, недотримання яких може стати підставою для відмови в оформленні, нагадують в Головному сервісному центрі МВС.

Що вважається графічним елементом

Графічний елемент — це логотип, емблема, символ, авторський малюнок чи інше зображення, яке наноситься на індивідуальний номерний знак (ІНЗ). Головна умова — заявник повинен мати право на використання цього зображення.

Для цього необхідно надати:

документ, що підтверджує право інтелектуальної власності (свідоцтво на торговельну марку, підтвердження авторського права тощо);

письмову згоду правовласника, якщо зображення належить іншій особі;

графічний елемент у векторному форматі.

Обов’язкова перевірка через реєстри

Під час подання заявки графічний елемент проходить перевірку через патентне бюро України та державні реєстри інтелектуальної власності. Якщо зображення зареєстроване як торговельна марка, охороняється авторським правом або внесене до реєстрів, без письмової згоди правовласника макет не приймуть.

Чи можна використовувати один логотип кільком власникам

Так, зареєстровані логотипи або торговельні марки можуть використовувати кілька заявників, але виключно за наявності письмової згоди правовласника. Адміністратор сервісного центру МВС під час прийому документів перевіряє наявність такого підтвердження.

Які зображення заборонені

Під час виготовлення індивідуального номерного знака заборонено використовувати:

символіку, абревіатури або скорочені назви установ, організацій чи підприємств без їх письмової згоди;

торговельні марки або знаки інших фізичних чи юридичних осіб без дозволу;

графічні елементи дискримінаційного характеру;

зображення, схожі за накресленням на літери чи цифри;

Державний Герб і Державний Прапор України (крім передбачених стандартами символів державної належності), а також державні символи інших країн, міжнародних організацій і офіційні назви органів влади — за винятком випадків, прямо передбачених законом.

Такі обмеження покликані забезпечити унікальність і правомірність ІНЗ та запобігти введенню в оману інших учасників дорожнього руху.

Як подати заявку на ІНЗ з графічним елементом

Замовити індивідуальний номерний знак із графічним елементом можна лише під час особистого звернення до сервісного центру МВС, оскільки адміністратор має перевірити документи на право використання зображення.

Потрібні документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документи на право власності на транспортний засіб;

підтвердження права на використання графічного елемента;

письмова згода правовласника (за потреби);

квитанція про оплату послуги.

Після виготовлення ІНЗ із графічним елементом у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу робиться відповідна відмітка — «з графічним елементом», що офіційно фіксує особливості номерного знака.

