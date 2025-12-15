Переработка овощей и замораживание – фермеры ищут новые способы в борьбе с низкими ценами

Высокие урожаи картофеля и лука привели к падению цен и проблемам с качеством продукции.

Даже несмотря на потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий, украинские фермеры, выращивающие фрукты и ягоды, в этом году получили хорошие доходы. В то же время ситуация в овощеводстве оказалась сложнее: овощи уродились обильно, что привело к перепроизводству и снижению цен. Об этом сообщает EastFruit.

О том, смогли ли заработать украинские овощеводы и что может сделать их доходы более стабильными, в комментарии SEEDS рассказал коммерческий директор компании «Ван Дайк Техникс» Андрей Марущак, которая специализируется на решениях для хранения овощей и переработки ягод, фруктов и овощей.

Дешевый картофель: выгода для потребителей, проблема для фермеров

По словам Марущака, несмотря на неутешительные прогнозы, в этом году картофель в Украине дал очень хороший урожай, а цены уже не такие высокие, как в прошлом году. Однако, если для потребителей низкая цена является позитивом, то для производителей она означает работу фактически на грани себестоимости.

Нынешняя ситуация на рынке сложилась, в частности, из-за существенного расширения площадей под картофелем. Часть компаний увеличила посадки вдвое, ориентируясь на прошлогоднюю цену в 38 гривен за килограмм. В то же время благоприятные погодные условия в этом сезоне были не только в Украине, но и в большинстве стран Европы, что привело к высокому урожаю повсюду и, соответственно, к удешевлению продукции.

Почему украинский картофель дороже, чем в ЕС

Эксперт отмечает, что в отличие от украинских производителей, фермеры в Польше или Нидерландах получают государственные дотации и имеют доступ к развитой инфраструктуре хранения. В Украине же отсутствуют льготное кредитование и специальные условия поддержки, поэтому картофель априори не может быть дешевле, чем в Европе.

Ценовые «качели» на рынке картофеля, по словам Марущака, повторяются каждые 4–6 лет и в значительной степени зависят от погодных условий.

Качество картофеля и ожидания роста цен

Сейчас на рынке еще присутствует качественный картофель, который охотно покупают, однако его объемы ограничены. Он реализуется первым, и в дальнейшем его будет становиться все меньше. Уже в марте-мае следующего года цены на картофель могут снова начать расти.

В этот период на украинский рынок, по словам эксперта, вероятно, будет поступать картофель из Польши, где благодаря современным технологиям и наличию хранилищ продукцию могут хранить до середины лета в ожидании более выгодной цены.

Много картофеля, но низкого качества

Несмотря на большие объемы урожая, значительная часть картофеля в этом году является низкокачественной. Качественную продукцию фермеры продают по 10–11 гривен за килограмм, тогда как некачественная стоит 6–8 гривен.

Из-за нехватки профессиональных хранилищ фермеры вынуждены как можно быстрее продавать урожай, опасаясь морозов и потерь при хранении. Это, в свою очередь, провоцирует сезонные обвалы цен на рынке.

Перепроизводство лука и убыточные продажи

Похожая ситуация сложилась и на рынке лука. В этом году его вырастили значительно больше, чем в прошлом, практически по всей Украине. В то же время уровень потребления лука существенно ниже, чем картофеля, что быстро привело к перепроизводству.

После прошлогодних высоких цен площади под луком существенно увеличили, и в этом сезоне производители столкнулись с проблемой сбыта. В ряде регионов во время сбора урожая шли затяжные дожди, в частности на Львовщине и Тернопольщине, что ухудшило качество продукции.

Когда урожай проще уничтожить, чем хранить

Фермеры, не имевшие хранилищ, были вынуждены продавать лук по 3–4 гривны за килограмм — значительно ниже себестоимости. По словам Марущака, в отдельных случаях другого выбора не было: либо продать сейчас по минимальной цене, либо впоследствии утилизировать урожай из-за гниения.

Эксперт также приводит пример хозяйства в Тернопольской области, где из-за длительных дождей лук после скашивания ботвы начал снова расти, и его пришлось перепахивать.

Роль хранилищ и развитие переработки

Марущак отмечает, что современное овощеводство напрямую зависит от наличия профессиональных хранилищ по европейским технологиям. Фермеры, имеющие такие мощности, могут хранить лук и ждать повышения цен, вместо того чтобы продавать его убыточно.

Низкие цены, по его словам, также стимулируют развитие переработки, в частности замораживания. Экспорт замороженного нарезанного лука из Украины растет, а низкая цена на сырье позволяет продавать продукцию с добавленной стоимостью за рубеж.

Перспективы перерабатывающей отрасли

Перерабатывающие предприятия в Украине, в частности по замораживанию, активно строятся в течение последних восьми лет. Уже сформировались стабильные игроки, которые даже расширяют свои мощности. В межсезонье, когда нет ягод и фруктов, дешевый лук позволяет переработчикам расширять ассортимент и эффективнее использовать оборудование.

Сейчас лидерами переработки среди овощей остаются картофель и лук, тогда как переработка моркови остается минимальной.

Что будет с ценами в следующем сезоне

На вопрос о перспективах цен на лук в следующем году Марущак отвечает, что ключевым фактором остаются погодные условия. Хорошая погода обеспечивает высокий урожай, но низкие цены, тогда как неблагоприятная — меньшие объемы продукции, но более высокую стоимость. Такой баланс, по его словам, характерен для овощеводства.

