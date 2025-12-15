Переробка овочів та заморожування – фермери шукають нові способи в боротьбі з низькими цінами

Високі врожаї картоплі та цибулі призвели до падіння цін і проблем із якістю продукції.

Навіть попри втрати врожаю через несприятливі погодні умови, українські фермери, які вирощують фрукти та ягоди, цього року отримали хороші прибутки. Водночас ситуація в овочівництві виявилася складнішою: овочі вродили рясно, що призвело до перевиробництва та зниження цін. Про це повідомляє EastFruit.

Про те, чи змогли заробити українські овочівники та що може зробити їхні доходи стабільнішими, в коментарі SEEDS розповів комерційний директор компанії «Ван Дайк Технікс» Андрій Марущак, яка спеціалізується на рішеннях для зберігання овочів і переробки ягід, фруктів та овочів.

Дешева картопля: вигода для споживачів, проблема для фермерів

За словами Марущака, попри невтішні прогнози, цього року картопля в Україні дала дуже хороший урожай, а ціни вже не є такими високими, як торік. Однак, якщо для споживачів низька ціна є позитивом, то для виробників вона означає роботу фактично на межі собівартості.

Нинішня ситуація на ринку склалася, зокрема, через суттєве розширення площ під картоплею. Частина компаній збільшила посадки вдвічі, орієнтуючись на минулорічну ціну у 38 гривень за кілограм. Водночас сприятливі погодні умови цього сезону були не лише в Україні, а й у більшості країн Європи, що призвело до високого врожаю всюди і, відповідно, до здешевлення продукції.

Чому українська картопля дорожча, ніж у ЄС

Експерт зазначає, що на відміну від українських виробників, фермери в Польщі чи Нідерландах отримують державні дотації та мають доступ до розвиненої інфраструктури зберігання. В Україні ж відсутні пільгове кредитування та спеціальні умови підтримки, тому картопля апріорі не може бути дешевшою, ніж у Європі.

Цінові «гойдалки» на ринку картоплі, за словами Марущака, повторюються кожні 4–6 років і значною мірою залежать від погодних умов.

Якість картоплі та очікування зростання цін

Наразі на ринку ще присутня якісна картопля, яку охоче купують, однак її обсяги обмежені. Вона реалізується першою, і надалі її ставатиме дедалі менше. Уже в березні–травні наступного року ціни на картоплю можуть знову почати зростати.

У цей період на український ринок, за словами експерта, ймовірно, надходитиме картопля з Польщі, де завдяки сучасним технологіям і наявності сховищ продукцію можуть зберігати до середини літа в очікуванні вигіднішої ціни.

Багато картоплі, але низької якості

Попри великі обсяги врожаю, значна частина картоплі цього року є малоякісною. Якісну продукцію фермери продають по 10–11 гривень за кілограм, тоді як неякісна коштує 6–8 гривень.

Через нестачу професійних сховищ фермери змушені якнайшвидше продавати врожай, побоюючись морозів і втрат під час зберігання. Це, своєю чергою, провокує сезонні обвали цін на ринку.

Перевиробництво цибулі та збиткові продажі

Схожа ситуація склалася і на ринку цибулі. Цього року її виростили значно більше, ніж торік, практично по всій Україні. Водночас рівень споживання цибулі істотно нижчий, ніж картоплі, що швидко призвело до перевиробництва.

Після торішніх високих цін площі під цибулею суттєво збільшили, і цього сезону виробники зіткнулися з проблемою збуту. У низці регіонів під час збирання врожаю тривали затяжні дощі, зокрема на Львівщині та Тернопільщині, що погіршило якість продукції.

Коли врожай простіше знищити, ніж зберігати

Фермери, які не мали сховищ, були змушені продавати цибулю за 3–4 гривні за кілограм — значно нижче собівартості. За словами Марущака, в окремих випадках іншого вибору не було: або продати зараз за мінімальною ціною, або згодом утилізувати врожай через гниття.

Експерт також наводить приклад господарства на Тернопільщині, де через тривалі дощі цибуля після скошування бадилля почала знову рости, і її довелося передисковувати.

Роль сховищ і розвиток переробки

Марущак наголошує, що сучасне овочівництво напряму залежить від наявності професійних сховищ за європейськими технологіями. Фермери, які мають такі потужності, можуть зберігати цибулю та чекати підвищення цін, замість продавати її збитково.

Низькі ціни, за його словами, також стимулюють розвиток переробки, зокрема заморожування. Експорт замороженої нарізаної цибулі з України зростає, а низька ціна на сировину дозволяє продавати продукцію з доданою вартістю за кордон.

Перспективи переробної галузі

Переробні підприємства в Україні, зокрема з заморожування, активно будуються протягом останніх восьми років. Уже сформувалися стабільні гравці, які навіть розширюють свої потужності. У міжсезоння, коли немає ягід і фруктів, дешева цибуля дозволяє переробникам розширювати асортимент і ефективніше використовувати обладнання.

Наразі лідерами переробки серед овочів залишаються картопля та цибуля, тоді як переробка моркви залишається мінімальною.

Що буде з цінами наступного сезону

На запитання про перспективи цін на цибулю наступного року Марущак відповідає, що ключовим чинником залишаються погодні умови. Гарна погода забезпечує високий урожай, але низькі ціни, тоді як несприятлива — менші обсяги продукції, але вищу вартість. Такий баланс, за його словами, є характерним для овочівництва.

