В Киевской области работает 40 когенерационных установок, которые поддерживают энергетическую стабильность

До конца года планируется увеличить мощности, чтобы улучшить энергообеспечение области.

Киевская область активно развивает сеть когенерационных установок, которые помогают улучшить энергетическую стабильность региона. Сегодня в области работают 40 таких установок, общей мощностью 100 МВт. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По словам Калашника, 14 когенерационных установок обеспечивают энергоснабжение на объектах социального и жизнеобеспечения, полностью покрывая собственные потребности. Другие установки, установленные бизнесом, способны выдавать электроэнергию в общую сеть. Это важный шаг для укрепления энергетической устойчивости в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Николай Калашник также анонсировал план по введению до десятка новых когенерационных установок до конца 2025 года. В 2026 году планируется запуск крупных объектов от международных партнеров, что значительно усилит резерв энергии в критические моменты.

Глава ОВА подчеркнул, что когенерация является одним из основных инструментов для поддержки энергосистемы в условиях кризиса. Эти установки производят одновременно электроэнергию и тепло, что позволяет уменьшить нагрузку на другие источники энергии. «Каждый мегаватт, который они генерируют, позволяет высвобождать ресурс для бытовых потребителей и делать график отключений более мягким», — отметил Калашник.

Глава ОГА подчеркнул важность непрерывной работы каждой когенерационной установки, особенно в пиковые периоды. Это позволит сократить количество одновременных отключений и постепенно приблизиться к большей стабильности в энергоснабжении области.

«Наша главная задача – чтобы каждая когенерационная установка работала непрерывно, особенно во время пиковых нагрузок. Это позволит нам значительно снизить количество очередей отключений и обеспечить большую энергетическую стабильность», – добавил он.

Николай Калашник объяснил, что причиной регулярных отключений являются постоянные ракетные и дронные удары врага по критической инфраструктуре. Однако, несмотря на это, энергетики ежедневно работают над восстановлением поврежденных объектов, а также ищут дополнительные источники генерации, чтобы обеспечить население электроэнергией. «Мы вместе работаем над тем, чтобы люди имели свет, несмотря на трудности», – резюмировал он.

