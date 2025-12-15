  1. В Украине

В Киевской области работает 40 когенерационных установок, которые поддерживают энергетическую стабильность

07:36, 15 декабря 2025
До конца года планируется увеличить мощности, чтобы улучшить энергообеспечение области.
Киевская область активно развивает сеть когенерационных установок, которые помогают улучшить энергетическую стабильность региона. Сегодня в области работают 40 таких установок, общей мощностью 100 МВт. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По словам Калашника, 14 когенерационных установок обеспечивают энергоснабжение на объектах социального и жизнеобеспечения, полностью покрывая собственные потребности. Другие установки, установленные бизнесом, способны выдавать электроэнергию в общую сеть. Это важный шаг для укрепления энергетической устойчивости в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Николай Калашник также анонсировал план по введению до десятка новых когенерационных установок до конца 2025 года. В 2026 году планируется запуск крупных объектов от международных партнеров, что значительно усилит резерв энергии в критические моменты.

Глава ОВА подчеркнул, что когенерация является одним из основных инструментов для поддержки энергосистемы в условиях кризиса. Эти установки производят одновременно электроэнергию и тепло, что позволяет уменьшить нагрузку на другие источники энергии. «Каждый мегаватт, который они генерируют, позволяет высвобождать ресурс для бытовых потребителей и делать график отключений более мягким», — отметил Калашник.

Глава ОГА подчеркнул важность непрерывной работы каждой когенерационной установки, особенно в пиковые периоды. Это позволит сократить количество одновременных отключений и постепенно приблизиться к большей стабильности в энергоснабжении области.

«Наша главная задача – чтобы каждая когенерационная установка работала непрерывно, особенно во время пиковых нагрузок. Это позволит нам значительно снизить количество очередей отключений и обеспечить большую энергетическую стабильность», – добавил он.

Николай Калашник объяснил, что причиной регулярных отключений являются постоянные ракетные и дронные удары врага по критической инфраструктуре. Однако, несмотря на это, энергетики ежедневно работают над восстановлением поврежденных объектов, а также ищут дополнительные источники генерации, чтобы обеспечить население электроэнергией. «Мы вместе работаем над тем, чтобы люди имели свет, несмотря на трудности», – резюмировал он.

