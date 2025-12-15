У Київській області працює 40 когенераційних установок, які підтримують енергетичну стабільність

До кінця року планується збільшити потужності, щоб покращити енергозабезпечення області.

Київщина активно розвиває мережу когенераційних установок, що допомагають покращити енергетичну стабільність регіону. Сьогодні в області працюють 40 таких установок, загальною потужністю 100 МВт. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За словами Калашника, 14 когенераційних установок забезпечують енергопостачання на об’єктах соціального та життєзабезпечення, повністю покриваючи власні потреби. Інші установки, встановлені бізнесом, здатні видавати електроенергію в загальну мережу. Це важливий крок для зміцнення енергетичної стійкості в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Микола Калашник також анонсував план щодо запровадження до десятка нових когенераційних установок до кінця 2025 року. У 2026 році планується запуск великих об’єктів від міжнародних партнерів, що значно посилить резерв енергії в критичні моменти.

Очільник ОВА підкреслив, що когенерація є одним із основних інструментів для підтримки енергосистеми в умовах кризи. Ці установки виробляють одночасно електроенергію та тепло, що дозволяє зменшити навантаження на інші джерела енергії. «Кожен мегават, який вони генерують, дає змогу вивільняти ресурс для побутових споживачів і робити графік відключень більш м’яким», – зазначив Калашник.

Голова ОВА підкреслив важливість безперервної роботи кожної когенераційної установки, особливо в пікові періоди. Це дозволить скоротити кількість одночасних відключень і поступово наблизитися до більшої стабільності в енергопостачанні області.

«Наше головне завдання – щоб кожна когенераційна установка працювала безперервно, особливо під час пікових навантажень. Це дозволить нам значно знизити кількість черг відключень і забезпечити більшу енергетичну стабільність», – додав він.

Микола Калашник пояснив, що причиною регулярних відключень є постійні ракетні та дронові удари ворога по критичній інфраструктурі. Однак, незважаючи на це, енергетики щодня працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, а також шукають додаткові джерела генерації, щоб забезпечити населення електроенергією. «Ми разом працюємо над тим, щоб люди мали світло, незважаючи на труднощі», – резюмував він.

