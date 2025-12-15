Моршинская VS АРМА: законно ли агентство приняло в управление корпоративные права группы IDS Ukraine

Имело ли агентство законные основания объявлять конкурс на управляющего и осуществлять какие-либо действия с активами IDS Ukraine.

Как известно, Агентство по розыску и менеджменту активов официально начало конкурс на определение управляющего для активов группы IDS Ukraine — одного из крупнейших производителей минеральной воды в Украине, в портфель которого входят бренды «Моршинская» и «Миргородская». Соответствующий конкурс обнародован на Prozorro.

О факте принятия сообщило агентство на своем официальном сайте.

«Актив передан в управление АРМА при содействии органов прокуратуры, которые обеспечили соответствующие процессуальные действия и передачу документов. Досудебное расследование в уголовных производствах в отношении указанных активов осуществляет Бюро экономической безопасности» — говорится в сообщении.

В АРМА отмечают, что активы приняты агентством согласно актам приема–передачи в декабре 2025 г. Хотя, как общеизвестно, активы были арестованы еще в июне 2022 г., а в ноябре 2022 г. было принято решение суда о передаче активов в АРМА.

Правовая коллизия возникла 28 ноября, когда АРМА объявило открытый конкурс по поиску компании, которая обеспечит временное управление корпоративными правами IDS Ukraine.

Суть коллизии (или преступления?) заключается в том, что АРМА, по сути, не могло совершать никаких действий в отношении арестованных активов IDS Ukraine, в т.ч. объявлять конкурс по поиску управляющего, учитывая то, что в ноябре АРМА еще не имело таких активов и не была оформлена передача активов от ОГПУ в АРМА. Учитывая сообщение на официальном сайте АРМА, получило агентство эти документы и активы лишь 12 декабря 2025 года! Следовательно, несмотря на решения судов, более 3 лет корпоративные права так и не были переданы в АРМА.

Несмотря на эти факты, АРМА осуществляло определенные действия с активами IDS Ukraine, в т.ч. объявляло победителя конкурса в лице прямого конкурента, заказывало проведение оценки в отношении двух компаний из группы IDS Ukraine. Венцом этих действий стало объявление 28 ноября 2025 г. конкурса по поиску управляющего для активов «Моршинской» (IDS Ukraine).

Вот что говорит по этому поводу закон Украины «Об АРМА», в частности абз. 3 ч. 1 ст. 19 в редакции от 30.07.2025 г.:

«Активы принимаются Национальным агентством от прокурора согласно актам приема-передачи, которые подписываются представителем Национального агентства, с одной стороны, и прокурором — с другой стороны, в порядке, установленном совместным приказом Национального агентства и Офиса Генерального прокурора, в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления постановления следственного судьи, суда, предусмотренного пунктами 1 и 2 этой части. В случае отсутствия активов или их составляющих, а также невозможности доступа (наличия препятствий для доступа) к активам или документам относительно таких активов предусмотренный этим абзацем срок продлевается до дня фактической передачи таких активов Национальному агентству, но не более чем на 30 рабочих дней».

Однако в Положении об АРМА № 613 от 11.07.2018 г., утвержденном КМУ, есть такая норма от 2018 года:

АРМА в соответствии с возложенными на него задачами:

20) осуществляет мероприятия, связанные с фактическим принятием активов в управление на основании постановлений следственного судьи, суда о передаче активов для осуществления мероприятий по управлению активом с целью обеспечения его сохранности или сохранения его экономической стоимости/для реализации, направленных в АРМА с соответствующим обращением прокурора, и принимает активы от прокурора согласно актам приема-передачи либо на основании согласия собственника активов;.

То есть самого факта вынесения постановления о передаче арестованного актива в управление АРМА недостаточно для того, чтобы актив считался принятым уполномоченными лицами АРМА и в отношении такого актива могли бы осуществляться какие-либо меры управления. То есть: нет акта приема-передачи арестованного актива с подписями Прокуратуры о том, что она передала актив, и подписями АРМА о том, что она такой актив приняла, — передачи фактически и юридически не произошло. Из этого приходим к выводу, что пока не подписан акт приема-передачи арестованного актива в управление, он остается за Прокуратурой.

Это же подтверждает и сама АРМА. К примеру:

Письмо АРМА о предоставлении информации об управлении активами, на которые наложен арест, № 982/6.1-41-23/6 от 24.05.2023

«Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (далее — АРМА), рассмотрен Ваш запрос на получение информации от 19.05.2023 б/н и сообщается:

«АРМА в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет мероприятия, связанные с фактическим принятием активов в управление по обращению прокурора либо следователя по указанию прокурора, принимает от прокурора активы согласно актам приема-передачи, передает по договору управления активы управляющему в управление согласно актам приема-передачи (подпункт 14 пункта 4 Положения о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11.07.2018 № 613).

Следовательно, для того чтобы АРМА имело возможность реализовать свои полномочия по осуществлению мероприятий по управлению активами, оно должно получить не только юридический титул, но и собственно сами активы, то есть принять их как такие, которые действительно существуют. Итак, вступление в законную силу постановления следственного судьи или суда о передаче активов в управление АРМА либо предоставление согласия собственника активов на их передачу в управление АРМА — юридический факт, который приводит к возникновению у АРМА прав управления. В то же время передача актива в управление является действием фактического характера, обеспечивающим возможность осуществления той части прав управления, для осуществления которой необходимо фактическое владение арестованным имуществом.

Передача активов в управление АРМА является системой юридических и организационных мероприятий с участием прокурора либо лица, которому он предоставит соответствующее указание из числа следователей или детективов, и представителя АРМА, заключающихся в обеспечении фиксации факта получения АРМА определенных активов, которые действительно имеются и соответствуют определенным признакам, что зафиксировано в акте приема-передачи активов».

Кроме того, наличие постановления о передаче арестованного актива в управление АРМА недостаточно для того, чтобы актив считался принятым уполномоченными лицами АРМА и в отношении такого актива могли бы осуществляться какие-либо меры управления.

Об этом говорится и в официальном письме Председателю Счетной палаты от 05.06.2020 г. (исх. № 4377/1-30-20/7).

Фактически и.о. Председателя АРМА В. Сигидин четко и бескомпромиссно подтверждает невозможность назначения управляющего до получения АРМА активов в управление:

«Отдельно следует учитывать, что наличие постановления о передаче в управление не всегда означает фактическую передачу актива от прокурора к АРМА. Также, как правило, отсутствует акт приема-передачи, инвентаризационная ведомость или любой другой первичный документ, содержащий исчерпывающую информацию о самом активе и его фактической передаче в АРМА, с указанием всех показателей, необходимых для отражения такого актива в бухгалтерском учете».

Таким образом, объявление конкурса до передачи актива в АРМА вызывает ряд вопросов и может быть обжаловано с учетом ряда допущенных нарушений. Складывается устойчивое убеждение, что АРМА действует в интересах нынешних собственников IDS Ukraine, ведь чем больше нарушений в процессе проведения конкурса, тем больше оснований для отмены результатов конкурса. Очевидно, в этом больше всего заинтересованы именно собственники актива.

Автор: Владимир Право

