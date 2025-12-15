Моршинська VS АРМА: чи законно агентство прийняло в управління корпоративні права групи IDS Ukraine

Чи мало агентство законні підстави оголошувати конкурс на управителя та здійснювати будь-які дії з активами IDS Ukraine.

Як відомо, Агентство з розшуку та менеджменту активів офіційно розпочало конкурс на визначення управителя для активів групи IDS Ukraine — одного з найбільших виробників мінеральної води в Україні, до портфеля якого входять бренди «Моршинська» та «Миргородська». Відповідний конкурс оприлюднений на Prozorro.

Про факт прийняття повідомило агентство на своєму офіційному сайті.

«Актив передано в управління АРМА за сприяння органів прокуратури, які забезпечили відповідні процесуальні дії та передачу документів. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо зазначених активів здійснює Бюро економічної безпеки» - йдеться у повідомленні.

В АРМА зазначають, що активи прийнято агенцією згідно актів приймання – передачі в грудні 2025 р. Хоча як загально відомо арештовані активи були ще в червні 2022 р. та в листопаді 2022 р. було ухвалено рішення суду про передачу активів до АРМА.

Правова колізія виникла 28 листопада, коли АРМА оголосило відкритий конкурс із пошуку компанії, яка забезпечить тимчасове управління корпоративними правами IDS Ukraine

Суть колізії (чи злочину?) полягає у тому, що АРМА, насправді, не могло вчиняти жодних дій щодо арештованих активів IDS Ukraine, в т.ч. оголошувати конкурс з пошуку управителя, з огляду на те, що листопаді АРМА ще не мала таких активів та не було оформлено передачу активів від ОГПУ до АРМА. З огляду на повідомлення на офіційному сайті АРМА , отримало агентство ці документи та активи лише 12 грудня 2025 року! Отже, незважаючи на рішення судів понад 3 роки корпоративні права так і не були передані до АРМА,

Попри ці факти, АРМА здійснювало певні дії з активами IDS Ukraine, в т.ч. оголошувала переможця конкурсу, в особі прямого конкурента, замовляла проведення оцінки щодо двох компаній із групи IDS Ukraine вінцем цих дій стало оголошення 28 листопада 2025р. конкурсу на пошук управителя для активів «Моршинської» (IDS Ukraine)!

Ось що говорить з цього приводу закон України «Про АРМА», зокрема абзац. 3 ч. 1 ст. 19 в редакції від 30.07.2025р.:

«Активи приймаються Національним агентством від прокурора згідно з актами приймання-передачі, що підписуються представником Національного агентства, з однієї сторони, та прокурором, з другої сторони, у порядку, встановленому спільним наказом Національного агентства та Офісу Генерального прокурора, у строк не більше 10 робочих днів з дня надходження ухвали слідчого судді, суду, передбаченої пунктами 1 і 2 цієї частини. У разі відсутності активів або їх складових, а також неможливості доступу (наявності перешкод для доступу) до активів або документів щодо таких активів передбачений цим абзацом строк продовжується до дня фактичної передачі таких активів Національному агентству, але не більш як на 30 робочих днів».

Проте в Положенні про АРМА № 613 від 11.07.2018 р., затвердженому КМУ, є така норма від 2018 року:

4. АРМА відповідно до покладених на нього завдань:

20) здійснює заходи, пов’язані з фактичним прийняттям активів в управління на підставі ухвал слідчого судді, суду про передачу активів для здійснення заходів з управління активом з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості/для реалізації, надісланих АРМА з відповідним зверненням прокурора, та приймає активи від прокурора згідно з актами приймання-передачі або на підставі згоди власника активів;.

Тобто самого факту винесення ухвали про передачу арештованого активу в управління АРМА не достатньо для того, щоб актив вважався прийнятим уповноваженими особами АРМА і щодо такого активу могли б здійснюватися якісь заходи управління. Тобто: немає акту приймання-передачі арештованого активу з підписами Прокуратури, що вона передала актив і підписами АРМА, що вона такий актив прийняла, то передачі фактично і юридично не відбулось. З цього приходимо до висновку, що поки не підписано акт приймання-передачі арештованого активу в управління, він залишається за Прокуратурою.

Це ж підтверджує і сама АРМА. До прикладу:

Лист АРМА щодо надання інформації про управління активами, на які накладено арешт

№ 982/6.1-41-23/6 від 24.05.2023

«Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — АРМА), розглянуто Ваш запит на отримання інформації від 19.05.2023 б/н та повідомляється:

«АРМА відповідно до покладених на нього завдань здійснює заходи, пов’язані з фактичним прийняттям активів в управління за зверненням прокурора або слідчого за вказівкою прокурора, приймає від прокурора активи згідно з актами приймання-передачі, передає за договором управління активи управителеві в управління згідно з актами приймання-передачі (підпункт 14 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613).

Відтак, для того, щоб АРМА мало змогу реалізувати свої повноваження на здійснення заходів з управління активами, воно має отримати не лише юридичний титул, а й власне самі активи, тобто прийняти їх як такі, що дійсно існують. Отже набрання законної сили ухвали слідчого судді чи суду про передання активів в управління АРМА або надання згоди власника активів на їх передання в управління АРМА — юридичний факт, який призводить до виникнення в АРМА прав управління. Натомість, передача активу в управління з дією фактичного характеру, що забезпечує можливість здійснення тієї частини прав управління, для здійснення якої необхідне фактичне володіння арештованим майном.

Передача активів в управління АРМА є системою юридичних та організаційних заходів за участі прокурора чи особи, якій він надасть відповідну вказівку, з кола слідчих або детективів, та представника АРМА, що полягають у забезпеченні фіксування факту одержання АРМА певних активів, які дійсно наявні та відповідають певним ознакам, що зафіксовано у акті приймання-передачі активів».

Окрім того наявності ухвали про передачу арештованого активу в управління АРМА не достатньо для того, щоб актив вважався прийнятим уповноваженими особами АРМА. І щодо такого активу могли б здійснюватися якісь заходи управління.

Про це йдеться у офіційному листі до Голови Рахункової палати від 05.06.2020р. (вих. № 4377/1-30-20/7).

Фактично т.в.о Голови АРМА В. Сигидин чітко і безкомпромісно підтверджує неможливість призначення управителя до отримання АРМА активів в управління:

«Окремо слід врахувати, що наявність ухвали про передачу в управління не завжди означає фактичну передачу активу від прокурора до АРМА. Також зазвичай відсутній акт приймання-передачі, інвентаризаційна відомість чи будь-який інший первинний документ, що містить вичерпну інформацію про сам актив та його фактичну передачу до АРМА, із зазначенням усіх показників, необхідних для відображення такого активу у бухгалтерському обліку.»

Таким чином, оголошення конкурсу до передачі активу в АРМА викликає ряд питань і може бути оскарженим з огляду на ряд допущених порушень. Складається стійке переконання, що АРМА діє в інтересах сьогоднішніх власників IDS Ukraine, адже чим більше порушень в процесі проведення конкурсу тим більше підстав для скасування результатів конкурсу. Вочевидь в цьому найбільше зацікавлені саме власники активу.

Автор: Володимир Право

