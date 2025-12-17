В Киеве показали, как идет строительство метро на Виноградарь: что известно, фото

Завершение основных конструктивных работ на станции «Мостицкая» запланировано на 2026 год, заявил Кличко.

В КГГА рассказали, как идет строительство метро на Виноградарь. В частности, по словам мэра столицы Виталия Кличко, работы выполняются одновременно на шести строительных площадках в круглосуточном режиме с соблюдением требований комендантского часа.

По его словам, уже построен правый тоннель от станции «Мостицкая» до «Сырца», часть вентиляционных узлов, а также выполнена перекладка инженерных сетей. Общая протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км.

Строительство осуществляется в сложных гидрогеологических условиях — при наличии разветвленной сети коммуникаций на различных глубинах и в условиях плотной городской застройки.

Между станциями «Мостицкая» и «Варшавская» возводят двухъярусные монолитные тоннели. Такая технология является уникальной для Украины. В настоящее время выполнено около трети запланированных двухъярусных конструкций.

Завершение основных конструктивных работ на станции «Мостицкая» запланировано на 2026 год, говорит Кличко.

