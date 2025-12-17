Правительство утвердило правовой режим для запуска Defence City с 5 января 2026 года

Кабмин определил правила резидентства, механизмы контроля, защиты информации и финансирования оборонного производства.

Кабинет Министров принял пакет решений, необходимых для запуска специального правового режима Defence City с 5 января 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, в настоящее время около 50% вооружения для Вооруженных сил Украины уже производится в стране, а создание Defence City должно способствовать дальнейшему наращиванию оборонных возможностей через развитие оборонной экосистемы.

В частности, правительство утвердило процедуру приобретения статуса резидента Defence City. Определен порядок ведения реестра резидентов, подачи и рассмотрения заявлений, а также методика расчета доли оборонного дохода.

Также установлены механизмы контроля за использованием прибыли, освобожденной от налогообложения. Эти средства должны направляться на развитие деятельности. Предусмотрено ежегодное подтверждение резидентами соответствия требованиям режима.

Отдельно урегулирован вопрос защиты конфиденциальной информации. Резиденты смогут обращаться в Министерство обороны с заявлениями об ограничении доступа к отдельным публичным реестрам и сведениям из соображений безопасности.

По словам премьер-министра, Кабмин также утвердил порядок релокации и повышения защищенности производственных мощностей резидентов Defence City. Решением определены механизмы взаимодействия между центральными и местными органами власти, вопросы финансирования, мониторинга и отчетности. Областные военные администрации должны в месячный срок определить ответственных за координацию, общую координацию будет осуществлять Минобороны.

Финансирование этих мероприятий предусмотрено в Государственном бюджете на 2026 год. Половина налога на доходы физических лиц, уплаченного резидентами Defence City, будет зачисляться в специальный фонд бюджета общин и направляться на развитие инфраструктуры, поддержку релокации или мероприятия по повышению защищенности производственных мощностей.

Как отметил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, «эти документы не идеальны. Но ни одна новая система не рождается без вызовов. Главное – мы запустили необходимый инструмент, который дает рамки, порядок и ответственность. Впереди – период практической апробации. Мы будем внимательно отслеживать, как нормы работают на практике, где возникают трудности и что требует доработки. И там, где нужно, решения должны быть скорректированы – быстро и профессионально».

Он подчеркнул, что реформы не делаются только «на бумаге», и принятые акты являются важным шагом вперед. Следующими задачами правительства депутат назвал запуск Реестра Defence City и урегулирование экспорта оружия для резидентов этого режима.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что Defence City предусматривает современную модель развития ОПК, которая позволяет быстрее реагировать на потребности фронта и привлекать международные инвестиции. Основная идея проста: налоговая поддержка в обмен на развитие производства, модернизацию, новые технологии и исследования. Ожидается, что внедрение Defence City будет стимулировать развитие ведущих украинских предприятий оборонной промышленности, а также откроет возможности для создания совместных производств с международными партнерами и обеспечит технологический трансфер.

