Уряд затвердив правовий режим для запуску Defence City з 5 січня 2026 року

Кабмін визначив правила резидентства, механізми контролю, захисту інформації та фінансування оборонного виробництва.

Кабінет Міністрів прийняв пакет рішень, необхідних для запуску спеціального правового режиму Defence City з 5 січня 2026 року. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, нині близько 50% озброєння для Збройних сил України вже виробляється в державі, а створення Defence City має сприяти подальшому нарощуванню оборонних спроможностей через розвиток оборонної екосистеми.

Зокрема, уряд затвердив процедуру набуття статусу резидента Defence City. Визначено порядок ведення реєстру резидентів, подання та розгляду заяв, а також методику розрахунку частки оборонного доходу.

Також встановлено механізми контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Ці кошти мають спрямовуватися на розвиток діяльності. Передбачено щорічне підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму.

Окремо врегульовано питання захисту чутливої інформації. Резиденти зможуть звертатися до Міністерства оборони із заявами щодо обмеження доступу до окремих публічних реєстрів та відомостей з міркувань безпеки.

За словами премʼєр-міністра, Кабмін також затвердив порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City. Рішенням визначено механізми взаємодії між центральними та місцевими органами влади, питання фінансування, моніторингу та звітності. Обласні військові адміністрації мають у місячний строк визначити відповідальних за координацію, загальну координацію здійснюватиме Міноборони.

Фінансування цих заходів передбачено в Державному бюджеті на 2026 рік. Половина податку на доходи фізичних осіб, сплаченого резидентами Defence City, зараховуватиметься до спеціального фонду бюджету громад і спрямовуватиметься на розвиток інфраструктури, підтримку релокації або заходи з підвищення захищеності виробничих потужностей.

Як зазначив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, «ці документи не є ідеальними. Але жодна нова система не народжується без викликів. Головне – ми запустили необхідний інструмент, який дає рамку, порядок і відповідальність. Попереду – період практичної апробації. Ми уважно відстежуватимемо, як норми працюють на практиці, де виникають труднощі й що потребує доопрацювання. І там, де потрібно, рішення мають бути скориговані – швидко і фахово».

Він підкреслив, що реформи не робляться лише «на папері», і ухвалені акти є важливим кроком уперед. Наступними завданнями уряду депутат назвав запуск Реєстру Defence City та врегулювання експорту зброї для резидентів цього режиму.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що Defence City передбачає сучасну модель розвитку ОПК, яка дозволяє швидше реагувати на потреби фронту та залучати міжнародні інвестиції. Основна ідея проста: податкова підтримка в обмін на розвиток виробництва, модернізацію, нові технології та дослідження. Очікується, що впровадження Defence City стимулюватиме розвиток провідних українських підприємств оборонної промисловості, а також відкриє можливості для створення спільних виробництв з міжнародними партнерами та забезпечить технологічний трансфер.

