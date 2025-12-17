Верховный Суд подтвердил позицию апелляционного суда о защите права государственной собственности на столовую с укрытием

Отказ прокурора от изменения предмета иска не является основанием для оставления дела без рассмотрения – Верховный Суд.

Верховный Суд постановлением от 11 ноября 2025 года по делу №918/265/25 подтвердил позицию Северо-западного апелляционного хозяйственного суда о недопустимости замены судом предмета иска и преждевременной оценки эффективности выбранного способа защиты.

Суть дела

Предметом спора стала защита права государственной собственности на здание столовой, частью которой является противорадиационное укрытие, которое, по утверждению прокурора, относится к объектам критической инфраструктуры. Прокурор, действуя в интересах государства через Региональное отделение Фонда госимущества в Ровенской и Житомирской областях, просил отменить государственную регистрацию частной собственности и вернуть укрытие государству.

Местный хозяйственный суд оставил иск без рассмотрения. Пришел к выводу, что спорное имущество было отчуждено ответчику на основании решения органа государственной власти в процессе приватизации еще в 2001 году, что делает невозможным применение норм ст. 391 ГК Украины, на которую ссылается прокурор в исковом заявлении, и заключил о необходимости применения к данному иску норм материального и процессуального права, а именно норм ст. ст. 387, 388 Гражданского кодекса Украины, которыми урегулирован порядок истребования имущества у добросовестного/недобросовестного приобретателя и которыми предусмотрено предварительное внесение истцом на депозитный счет суда стоимости спорного имущества. Также суд отметил, что для рассмотрения такого иска прокурор должен был предварительно внести на депозитный счет суда средства в размере стоимости спорного имущества, истребованные определением об оставлении искового заявления без движения. А поскольку эти требования выполнены не были, а надлежащих доказательств отнесения укрытия к объектам критической инфраструктуры не представлено, иск оставил без рассмотрения на основании ч. 13 ст. 176 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Решение апелляционного суда

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и заключил, что местный суд безосновательно применил требования о внесении средств на депозитный счет суда, поскольку иск прокурора является негаторным, а не виндикационным. Суд отметил, что вопросы правовой природы спорного имущества, его принадлежности к объектам критической инфраструктуры и добросовестности приобретения должны оцениваться при рассмотрении дела по существу, а не на стадии подготовительного производства. Апелляционный суд подчеркнул, что суд первой инстанции неправомерно вышел за пределы исковых требований, самостоятельно определив предмет иска в связи с изменением законодательства и, соответственно, безосновательно требовал приведения искового заявления в соответствие с требованиями закона, которые вступили в силу уже после обращения прокурора в суд. При этом суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что отказ прокурора от изменения предмета иска в связи с изменением законодательного регулирования соответствующих правоотношений, что привело к неэффективности ранее выбранного способа защиты, может быть основанием для отказа в иске по результату рассмотрения дела по существу, а не для оставления искового заявления без движения и в дальнейшем – без рассмотрения на стадии подготовительного производства.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд, оставив постановление апелляционной инстанции без изменений, подтвердил принципиальное разграничение между виндикационным и негаторным исками. Подчеркнул, что определяющим критерием является наличие или отсутствие у истца права владения имуществом на момент обращения в суд. В то же время Верховный Суд обратил внимание на изменения в статью 391 ГК Украины, которыми предусмотрено, что в случае отчуждения имущества органами государственной власти или местного самоуправления в пользу частных лиц защита осуществляется путем виндикационного, а не негаторного иска. Однако эти обстоятельства должны оцениваться при разрешении спора по существу, а не на этапе открытия или подготовки дела к рассмотрению.

