Владельцы разрушенных зданий получат землю без аукционов – Зеленский подписал закон

18:35, 17 декабря 2025
Президент подписал закон о защите земельных прав пострадавших от войны.
Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4625-IX о защите прав на землю владельцев объектов недвижимости, разрушенных в результате боевых действий. Об этом сообщили в Верховной Раде.

Согласно закону, бывшие владельцы разрушенных зданий или их наследники смогут получить участки в собственность без земельных торгов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект №13174 предусматривает:

  • изменение целевого назначения земель для промышленности, энергетики и дипломатических учреждений;
  • освобождение от арендной платы для дипломатических представительств в определенных международными договорами случаях;
  • возможность корректировать размеры охранных зон магистральных трубопроводов;
  • уточнение статуса прудов как водных объектов местного значения;
  • упрощение процедур экологической оценки во время военного положения для объектов оборонной и критической инфраструктуры.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 13174 о защите прав на землю владельцев объектов недвижимости, разрушенных в результате боевых действий.

