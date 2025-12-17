Владельцы разрушенных зданий получат землю без аукционов – Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4625-IX о защите прав на землю владельцев объектов недвижимости, разрушенных в результате боевых действий. Об этом сообщили в Верховной Раде.
Согласно закону, бывшие владельцы разрушенных зданий или их наследники смогут получить участки в собственность без земельных торгов.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект №13174 предусматривает:
- изменение целевого назначения земель для промышленности, энергетики и дипломатических учреждений;
- освобождение от арендной платы для дипломатических представительств в определенных международными договорами случаях;
- возможность корректировать размеры охранных зон магистральных трубопроводов;
- уточнение статуса прудов как водных объектов местного значения;
- упрощение процедур экологической оценки во время военного положения для объектов оборонной и критической инфраструктуры.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 13174 о защите прав на землю владельцев объектов недвижимости, разрушенных в результате боевых действий.
