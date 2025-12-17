  1. Законодавство
Власники зруйнованих будівель отримають землю без аукціонів – Зеленський підписав закон

18:35, 17 грудня 2025
Президент підписав закон про захист земельних прав постраждалих від війни.
Власники зруйнованих будівель отримають землю без аукціонів – Зеленський підписав закон
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4625-IX щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомості, зруйнованих внаслідок бойових дій. Про це повідомили в Верховній Раді.

Згідно з законом, колишні власники зруйнованих будівель або їхні спадкоємці зможуть отримати ділянки у власність без земельних торгів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, щр законопроект №13174 передбачає:

  • зміну цільового призначення земель для промисловості, енергетики та дипломатичних установ;
  • звільнення від орендної плати для дипломатичних представництв у визначених міжнародними договорами випадках;
  • можливість коригувати розміри охоронних зон магістральних трубопроводів;
  • уточнення статусу ставків як водних об’єктів місцевого значення;
  • спрощення процедур екооцінки під час воєнного стану для об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект 13174 щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій.

