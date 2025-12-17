В ЦПД СНБО опровергли информацию о 360 тысячах российских военных в Беларуси

Сообщение о якобы масштабной группировке армии РФ в ЦПД СНБО назвали информационной манипуляцией.

Распространяемая в отдельных СМИ информация о якобы размещении 360 тысяч российских военных на территории Беларуси не соответствует действительности. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В ЦПД отметили, что утверждения о «360 тысячах российских военных в Беларуси» являются элементом информационной манипуляции и направлены на нагнетание страхов. По оценке Центра, такие заявления не отражают реальной военной обстановки.

В сообщении также отмечается, что в настоящее время Москва не имеет на территории Беларуси ресурсов и возможностей для осуществления масштабного наступления в ближайшей перспективе.

«Это подтверждают также официальные заявления армии и разведки Литвы. По данным литовских оборонных ведомств, в Беларуси в настоящее время находится лишь несколько тысяч военнослужащих РФ, а не сотни тысяч, как утверждается в сообщениях СМИ», – добавили в ЦПД СНБО.

