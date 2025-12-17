У ЦПД РНБО спростували інформацію про 360 тисяч російських військових у Білорусі

Повідомлення про нібито масштабне угруповання армії РФ в ЦПД РНБО назвали інформаційною маніпуляцією.

Поширювана в окремих медіа інформація про нібито розміщення 360 тисяч російських військових на території Білорусі не відповідає дійсності. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У ЦПД зазначили, що твердження про «360 тисяч російських військових у Білорусі» є елементом інформаційної маніпуляції та спрямовані на нагнітання страхів. За оцінкою Центру, такі заяви не відображають реальної військової обстановки.

У повідомленні також наголошується, що наразі Москва не має на території Білорусі ресурсів і можливостей для здійснення масштабного наступу в найближчій перспективі.

«Це підтверджують також офіційні заяви армії та розвідки Литви. За даними литовських оборонних відомств, у білорусі наразі перебуває лише кілька тисяч військовослужбовців рф, а не сотні тисяч, як стверджується у повідомленнях медіа», – додали в ЦПД РНБО.

