Индивидуальные номера на авто: нужно ли возить с собой обычные
В Украине растет популярность индивидуальных номерных знаков для автомобилей. Водители все чаще выбирают персонализированные комбинации букв и цифр, однако вместе с этим возникает практический вопрос: обязательно ли возить с собой стандартные государственные номера? Ответ на него предоставили в Главном сервисном центре МВД.
Законно ли ездить только с индивидуальными номерами
Если индивидуальный номерной знак (ИНЗ) оформлен надлежащим образом, возить стандартные номерные знаки не нужно. После изготовления ИНЗ информация о нем вносится в Единый государственный реестр транспортных средств, а также отображается в свидетельстве о регистрации автомобиля. Именно это подтверждает его полную легальность на территории Украины.
Иными словами, правильно оформленный индивидуальный номер имеет такую же юридическую силу, как и обычный государственный номерной знак.
Когда стандартные номера все же понадобятся
Несмотря на удобство ИНЗ, существуют ситуации, когда без стандартных номеров не обойтись:
- выезд за границу — индивидуальные номерные знаки не признаются за пределами Украины;
- утрата или повреждение ИНЗ — на период изготовления нового знака;
- регистрационные действия — в частности перерегистрация транспортного средства или смена владельца.
В таких случаях стандартные номерные знаки должны быть в наличии.
Как заказать индивидуальный номерной знак
Оформить индивидуальный номерной знак можно двумя способами:
- лично в сервисном центре МВД;
- онлайн через Кабинет водителя.
Процедура предусматривает выбор желаемой комбинации символов, оплату услуги и последующее внесение данных в государственный реестр.
