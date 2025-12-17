  1. В Україні

Індивідуальні номери на авто: чи потрібно возити із собою звичайні

20:39, 17 грудня 2025
Водіям нагадали, у яких ситуаціях без стандартних номерів не обійтися.
Індивідуальні номери на авто: чи потрібно возити із собою звичайні
Фото: Суспільне Полтава
В Україні зростає популярність індивідуальних номерних знаків для автомобілів. Водії дедалі частіше обирають персоналізовані комбінації літер і цифр, але разом із цим виникає практичне питання: чи обов’язково возити із собою стандартні державні номери? Відповідь на нього надали у Головному сервісному центрі МВС.

Чи законно їздити лише з індивідуальними номерами

Якщо індивідуальний номерний знак (ІНЗ) оформлений належним чином, возити стандартні номерні знаки не потрібно. Після виготовлення ІНЗ інформація про нього вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а також відображається у свідоцтві про реєстрацію авто. Саме це підтверджує його повну легальність на території України.

Іншими словами, правильно оформлений індивідуальний номер має таку ж юридичну силу, як і звичайний державний номерний знак.

Коли стандартні номери все ж знадобляться

Попри зручність ІНЗ, існують ситуації, коли без стандартних номерів не обійтися:

  • виїзд за кордон — індивідуальні номерні знаки не визнаються за межами України;
  • втрата або пошкодження ІНЗ — на період виготовлення нового знака;
  • реєстраційні дії — зокрема перереєстрація транспортного засобу або зміна власника.

У таких випадках стандартні номерні знаки мають бути в наявності.

Як замовити індивідуальний номерний знак

Оформити індивідуальний номерний знак можна двома способами:

  • особисто у сервісному центрі МВС;
  • онлайн через Кабінет водія.

Процедура передбачає вибір бажаної комбінації символів, оплату послуги та подальше внесення даних до державного реєстру.

