В Синельниковском районе Днепропетровской области создано 5 военных администраций – Зеленский подписал указ

20:21, 17 декабря 2025
Распоряжениями Президента были назначены начальники вновь созданных военных администраций.
Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №970/2025 о создании пяти военных администраций в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Согласно указу, в Синельниковском районе созданы:

  • Великомихайловская сельская военная администрация;
  • Маломихайловская сельская военная администрация;
  • Межевская поселковая военная администрация;
  • Покровская поселковая военная администрация;
  • Славянская сельская военная администрация.

Кроме того, распоряжениями Президента назначены начальники:

• Великомихайловская сельская военная администрация – Евгений Викторович Фисак (распоряжение №147/2025-рп)

• Маломихайловская сельская военная администрация – Анатолий Викторович Зайцев (распоряжение №146/2025-рп)

• Межевская поселковая военная администрация – Владимир Николаевич Зражевский (распоряжение №145/2025-рп)

• Покровская поселковая военная администрация – Светлана Анатольевна Спажева (распоряжение №144/2025-рп)

• Славянская сельская военная администрация – Галина Ивановна Смольская (распоряжение №143/2025-рп)

