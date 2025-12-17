В Синельниковском районе Днепропетровской области создано 5 военных администраций – Зеленский подписал указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №970/2025 о создании пяти военных администраций в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.
Согласно указу, в Синельниковском районе созданы:
- Великомихайловская сельская военная администрация;
- Маломихайловская сельская военная администрация;
- Межевская поселковая военная администрация;
- Покровская поселковая военная администрация;
- Славянская сельская военная администрация.
Кроме того, распоряжениями Президента назначены начальники:
• Великомихайловская сельская военная администрация – Евгений Викторович Фисак (распоряжение №147/2025-рп)
• Маломихайловская сельская военная администрация – Анатолий Викторович Зайцев (распоряжение №146/2025-рп)
• Межевская поселковая военная администрация – Владимир Николаевич Зражевский (распоряжение №145/2025-рп)
• Покровская поселковая военная администрация – Светлана Анатольевна Спажева (распоряжение №144/2025-рп)
• Славянская сельская военная администрация – Галина Ивановна Смольская (распоряжение №143/2025-рп)
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.