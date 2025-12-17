В Синельниковском районе Днепропетровской области создано 5 военных администраций – Зеленский подписал указ

Распоряжениями Президента были назначены начальники вновь созданных военных администраций.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №970/2025 о создании пяти военных администраций в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Согласно указу, в Синельниковском районе созданы:

Великомихайловская сельская военная администрация;

Маломихайловская сельская военная администрация;

Межевская поселковая военная администрация;

Покровская поселковая военная администрация;

Славянская сельская военная администрация.

Кроме того, распоряжениями Президента назначены начальники:

• Великомихайловская сельская военная администрация – Евгений Викторович Фисак (распоряжение №147/2025-рп)

• Маломихайловская сельская военная администрация – Анатолий Викторович Зайцев (распоряжение №146/2025-рп)

• Межевская поселковая военная администрация – Владимир Николаевич Зражевский (распоряжение №145/2025-рп)

• Покровская поселковая военная администрация – Светлана Анатольевна Спажева (распоряжение №144/2025-рп)

• Славянская сельская военная администрация – Галина Ивановна Смольская (распоряжение №143/2025-рп)

