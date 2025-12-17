У Синельниківському районі Дніпропетровщини створено 5 військових адміністрацій – Зеленський підписав указ
20:21, 17 грудня 2025
Розпорядженнями Президента були призначені начальники новостворених військових адміністрацій.
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №970/2025 про утворення п’яти військових адміністрацій в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
Згідно з указом, у Синельниківському районі створено:
- Великомихайлівську сільську військову адміністрацію;
- Маломихайлівську сільську військову адміністрацію;
- Межівську селищну військову адміністрацію;
- Покровську селищну військову адміністрацію;
- Слов’янську сільську військову адміністрацію.
Крім того, розпорядженнями Президента призначені начальники:
- Великомихайлівська сільська військова адміністрація – Євгеній Вікторович Фісак (розпорядження №147/2025-рп)
- Маломихайлівська сільська військова адміністрація – Анатолій Вікторович Зайцев (розпорядження №146/2025-рп)
- Межівська селищна військова адміністрація – Володимир Миколайович Зражевський (розпорядження №145/2025-рп)
- Покровська селищна військова адміністрація – Світлана Анатоліївна Спажева (розпорядження №144/2025-рп)
- Слов’янська сільська військова адміністрація – Галина Іванівна Смольська (розпорядження №143/2025-рп)
