У Синельниківському районі Дніпропетровщини створено 5 військових адміністрацій – Зеленський підписав указ

Розпорядженнями Президента були призначені начальники новостворених військових адміністрацій.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №970/2025 про утворення п’яти військових адміністрацій в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Згідно з указом, у Синельниківському районі створено:

Великомихайлівську сільську військову адміністрацію;

Маломихайлівську сільську військову адміністрацію;

Межівську селищну військову адміністрацію;

Покровську селищну військову адміністрацію;

Слов’янську сільську військову адміністрацію.

Крім того, розпорядженнями Президента призначені начальники:

Великомихайлівська сільська військова адміністрація – Євгеній Вікторович Фісак (розпорядження №147/2025-рп)

Маломихайлівська сільська військова адміністрація – Анатолій Вікторович Зайцев (розпорядження №146/2025-рп)

Межівська селищна військова адміністрація – Володимир Миколайович Зражевський (розпорядження №145/2025-рп)

Покровська селищна військова адміністрація – Світлана Анатоліївна Спажева (розпорядження №144/2025-рп)

Слов’янська сільська військова адміністрація – Галина Іванівна Смольська (розпорядження №143/2025-рп)

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.