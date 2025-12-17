  1. В Україні

У Синельниківському районі Дніпропетровщини створено 5 військових адміністрацій – Зеленський підписав указ

20:21, 17 грудня 2025
Розпорядженнями Президента були призначені начальники новостворених військових адміністрацій.
У Синельниківському районі Дніпропетровщини створено 5 військових адміністрацій – Зеленський підписав указ
Фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №970/2025 про утворення п’яти військових адміністрацій в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Згідно з указом, у Синельниківському районі створено:

  • Великомихайлівську сільську військову адміністрацію;
  • Маломихайлівську сільську військову адміністрацію;
  • Межівську селищну військову адміністрацію;
  • Покровську селищну військову адміністрацію;
  • Слов’янську сільську військову адміністрацію.

Крім того, розпорядженнями Президента призначені начальники:

  • Великомихайлівська сільська військова адміністрація – Євгеній Вікторович Фісак (розпорядження №147/2025-рп)
  • Маломихайлівська сільська військова адміністрація – Анатолій Вікторович Зайцев (розпорядження №146/2025-рп)
  • Межівська селищна військова адміністрація – Володимир Миколайович Зражевський (розпорядження №145/2025-рп)
  • Покровська селищна військова адміністрація – Світлана Анатоліївна Спажева (розпорядження №144/2025-рп)
  • Слов’янська сільська військова адміністрація – Галина Іванівна Смольська (розпорядження №143/2025-рп)

указ Дніпро Володимир Зеленський

