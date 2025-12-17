  1. В Украине

Зеленский подписал указ об изменениях в перечне государственных экспертов по вопросам секретности

20:41, 17 декабря 2025
Обновлен состав должностных лиц в ключевых министерствах и предприятиях.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №969/2025 о внесении изменений в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам секретности.

Документ предусматривает:

  1. Внести в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам секретности, утвержденный Указом Президента Украины от 19 мая 2020 года № 190/2020 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1) раздел «Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины» исключить;

2) раздел «Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины» изложить в следующей редакции:

«Министерство развития общин и территорий Украины

Заместитель Министра развития общин и территорий Украины (три должностных лица)

Государственный секретарь Министерства развития общин и территорий Украины»;

3) в разделе «Министерство обороны Украины»:

а) абзац «Заместитель Министра обороны Украины (два должностных лица)» изложить в следующей редакции:

«Заместитель Министра обороны Украины (три должностных лица)»;

б) в подразделе «Вооруженные Силы Украины» абзац «Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (три должностных лица)» изложить в следующей редакции:

«Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (пять должностных лиц)»;

4) в разделе «Министерство финансов Украины» абзац «Первый заместитель Министра финансов Украины» изложить в следующей редакции:

«Заместитель Министра финансов Украины»;

5) в разделе «Предприятия, учреждения, организации» абзац «Директор – главный конструктор казенного предприятия специального приборостроения «Арсенал» изложить в следующей редакции:

«Директор Государственного предприятия специального приборостроения «Арсенал».

  1. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

