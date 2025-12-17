Зеленский подписал указ об изменениях в перечне государственных экспертов по вопросам секретности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №969/2025 о внесении изменений в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам секретности.
Документ предусматривает:
- Внести в Перечень должностных лиц, на которых возлагается выполнение функций государственного эксперта по вопросам секретности, утвержденный Указом Президента Украины от 19 мая 2020 года № 190/2020 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1) раздел «Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины» исключить;
2) раздел «Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины» изложить в следующей редакции:
«Министерство развития общин и территорий Украины
Заместитель Министра развития общин и территорий Украины (три должностных лица)
Государственный секретарь Министерства развития общин и территорий Украины»;
3) в разделе «Министерство обороны Украины»:
а) абзац «Заместитель Министра обороны Украины (два должностных лица)» изложить в следующей редакции:
«Заместитель Министра обороны Украины (три должностных лица)»;
б) в подразделе «Вооруженные Силы Украины» абзац «Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (три должностных лица)» изложить в следующей редакции:
«Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (пять должностных лиц)»;
4) в разделе «Министерство финансов Украины» абзац «Первый заместитель Министра финансов Украины» изложить в следующей редакции:
«Заместитель Министра финансов Украины»;
5) в разделе «Предприятия, учреждения, организации» абзац «Директор – главный конструктор казенного предприятия специального приборостроения «Арсенал» изложить в следующей редакции:
«Директор Государственного предприятия специального приборостроения «Арсенал».
- Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
