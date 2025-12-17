  1. В Україні

Зеленський підписав указ про зміни в переліку державних експертів із питань таємниць

20:41, 17 грудня 2025
Оновлено склад посадових осіб у ключових міністерствах та підприємствах.
Зеленський підписав указ про зміни в переліку державних експертів із питань таємниць
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №969/2025 про внесення змін до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць.

Документ передбачає:

  1. Внести до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженого Указом Президента України від 19 травня 2020 року № 190/2020 (із наступними змінами), такі зміни:

1) розділ «Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України» виключити;

2) розділ «Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України» викласти у такій редакції:

«Міністерство розвитку громад та територій України

Заступник Міністра розвитку громад та територій України (три посадові особи)

Державний секретар Міністерства розвитку громад та територій України»;

3) у розділі «Міністерство оборони України»:

а) абзац «Заступник Міністра оборони України (дві посадові особи)» викласти у такій редакції:

«Заступник Міністра оборони України (три посадові особи)»;

б) у підрозділі «Збройні Сили України» абзац «Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (три посадові особи)» викласти у такій редакції:

«Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (п'ять посадових осіб)»;

4) у розділі «Міністерство фінансів України» абзац «Перший заступник Міністра фінансів України» викласти у такій редакції:

«Заступник Міністра фінансів України»;

5) у розділі «Підприємства, установи, організації» абзац «Директор – головний конструктор казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал» викласти у такій редакції:

«Директор Державного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал».

  1. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

указ Володимир Зеленський

