Зеленський підписав указ про зміни в переліку державних експертів із питань таємниць
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №969/2025 про внесення змін до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць.
Документ передбачає:
- Внести до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженого Указом Президента України від 19 травня 2020 року № 190/2020 (із наступними змінами), такі зміни:
1) розділ «Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України» виключити;
2) розділ «Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України» викласти у такій редакції:
«Міністерство розвитку громад та територій України
Заступник Міністра розвитку громад та територій України (три посадові особи)
Державний секретар Міністерства розвитку громад та територій України»;
3) у розділі «Міністерство оборони України»:
а) абзац «Заступник Міністра оборони України (дві посадові особи)» викласти у такій редакції:
«Заступник Міністра оборони України (три посадові особи)»;
б) у підрозділі «Збройні Сили України» абзац «Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (три посадові особи)» викласти у такій редакції:
«Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (п'ять посадових осіб)»;
4) у розділі «Міністерство фінансів України» абзац «Перший заступник Міністра фінансів України» викласти у такій редакції:
«Заступник Міністра фінансів України»;
5) у розділі «Підприємства, установи, організації» абзац «Директор – головний конструктор казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал» викласти у такій редакції:
«Директор Державного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал».
- Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
