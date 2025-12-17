  1. Судебная практика
Имеет ли наследник право на апелляцию в деле об отмене усыновления – позиция Верховного Суда

20:19, 17 декабря 2025
Апелляцию по делу наследницы относительно решения 2006 года об отмене усыновления рассмотрят повторно.
Имеет ли наследник право на апелляцию в деле об отмене усыновления – позиция Верховного Суда
Фото иллюстративное
Отмена усыновления является личным неимущественным правом, которое не входит в состав наследства. Процессуальное правопреемство возможно только при переходе материальных прав от одного лица к другому, а поскольку отмена усыновления прекращает личные и имущественные права и обязанности между ребенком и его усыновителями и восстанавливает права и обязанности между ребенком и его родителями или родственниками по происхождению, такие правоотношения не допускают правопреемства. К такому выводу пришел Верховный Суд.

Кассационный гражданский суд Верховного Суда постановлением от 5 ноября 2025 года по делу № 2-2594/2006 отменил определение Черновицкого апелляционного суда от 24 июня 2025 года и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Обстоятельства дела

Решением Шевченковского районного суда г. Черновцов от 4 октября 2006 года удовлетворен иск об отмене усыновления ребенка (родившейся в 1991 году). Усыновление отменено, внесены изменения в актовую запись о рождении: в графе «отец» указан биологический отец, изменена фамилия и отчество ребенка на данные биологического отца. В 2025 году наследница биологического отца (умершего в 2023 году), которая не участвовала в деле 2006 года, подала апелляционную жалобу на это решение, прося восстановить срок на обжалование (указывала, что о решении узнала в 2025 году).

Решение апелляционного суда

Черновицкий апелляционный суд отказал в восстановлении срока на апелляционное обжалование и отказал в открытии апелляционного производства, признав причины пропуска срока неуважительными (заявительница знала о решении еще в 2024 году).

Позиция Верховного Суда

  • Дела об отмене усыновления касаются личных неимущественных прав, которые неразрывно связаны с личностью и не входят в состав наследства (п. 1 ч. 1 ст. 1219 ГК Украины), поэтому процессуальное правопреемство в таких делах невозможно.
  • Лицо, не участвовавшее в деле, имеет право на апелляционное обжалование только если судебным решением непосредственно решен вопрос о его правах, интересах или обязанностях (ст. 352 ГПК Украины).
  • Апелляционный суд должен был сначала открыть производство, выяснить, касается ли решение 2006 года прав и интересов заявительницы как наследницы, и только потом решать вопрос о восстановлении срока.
  • Отказ в открытии апелляционного производства без проверки этих обстоятельств является нарушением норм процессуального права.

Постановление апелляционного суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение для решения вопроса об открытии апелляционного производства.

Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.

