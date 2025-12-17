Чи має спадкоємець право на апеляцію у справі про скасування усиновлення – позиція Верховного Суду

Апеляцію у справі спадкоємиці щодо рішення 2006 року про скасування усиновлення розглянуть повторно.

Скасування усиновлення є особистим немайновим правом, яке не входить до складу спадщини. Процесуальне правонаступництво можливе лише при переході матеріальних прав від однієї особи до іншої, а оскільки скасування усиновлення припиняє особисті та майнові права й обов'язки між дитиною та її усиновлювачами та відновлює права й обов'язки між дитиною та її батьками чи родичами за походженням, такі правовідносини не допускають правонаступництва. Такого висновку дійшов Верховний Суд.

Касаційний цивільний суд Верховного Суду постановою від 5 листопада 2025 року у справі № 2-2594/2006 скасував ухвалу Чернівецького апеляційного суду від 24 червня 2025 року та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Обставини справи

Рішенням Шевченківського районного суду м. Чернівців від 04 жовтня 2006 року задоволено позов про скасування усиновлення дитини (народжена у 1991 році). Скасовано усиновлення, внесено зміни до актового запису про народження: у графі «батько» зазначено біологічного батька, змінено прізвище та по батькові дитини на дані біологічного батька. У 2025 році спадкоємиця біологічного батька (який помер у 2023 році), яка не брала участі у справі 2006 року, подала апеляційну скаргу на це рішення, просячи поновити строк на оскарження (вказувала, що про рішення дізналася у 2025 році).

Рішення апеляційного суду

Чернівецький апеляційний суд відмовив у поновленні строку на апеляційне оскарження та відмовив у відкритті апеляційного провадження, визнавши причини пропуску строку неповажними (заявниця знала про рішення ще у 2024 році).

Позиція Верховного Суду

Справи про скасування усиновлення стосуються особистих немайнових прав, які нерозривно пов’язані з особою та не входять до складу спадщини (п. 1 ч. 1 ст. 1219 ЦК України), тому процесуальне правонаступництво у таких справах неможливе.

Особа, яка не брала участі у справі, має право на апеляційне оскарження лише якщо судовим рішенням безпосередньо вирішено питання про її права, інтереси чи обов’язки (ст. 352 ЦПК України).

Апеляційний суд мав спочатку відкрити провадження, з’ясувати, чи стосується рішення 2006 року прав та інтересів заявниці як спадкоємиці, і лише потім вирішувати питання про поновлення строку.

Відмова у відкритті апеляційного провадження без перевірки цих обставин є порушенням норм процесуального права.

Ухвала апеляційного суду скасована, справу направлено на новий розгляд для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження.

Постанова Верховного Суду остаточна та оскарженню не підлягає.

