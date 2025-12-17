  1. В Украине

ЦПД СНБО опроверг фейк о снижении мобилизационного возраста и мобилизации студентов

19:23, 17 декабря 2025
Сообщение об «актуализации воинского учета» в одном из колледжей назвали дезинформацией.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили о распространении в сети фейковой информации о якобы подготовке к снижению мобилизационного возраста в Украине и мобилизации студентов.

«В качестве «доказательства» приводятся объявления об «актуализации данных воинского учета» в период с 22 по 30 декабря в одном из украинских колледжей», – отметили в ЦПД СНБО, подчеркнув, что на сегодняшний день никаких решений о снижении мобилизационного возраста в Украине не принято и такие решения не готовятся. Соответствующие заявления не имеют фактологической основы.

Также в Центре отметили, что обнародованное «объявление» от имени аграрного колледжа не было зафиксировано ни на официальном сайте учебного заведения, ни на его подтвержденных страницах в социальных сетях, что свидетельствует о подделке или манипулятивном использовании визуального оформления учреждения.

«Распространение подобных сообщений является частью дезинформационной кампании, направленной на нагнетание страха, дестабилизацию общественных настроений и дискредитацию государственных институтов. Цель таких фейков — посеять панику среди студентов и родителей и подорвать доверие к решениям украинской власти», — добавили в ЦПД СНБО.

