ЦПД РНБО спростував фейк про зниження мобілізаційного віку та мобілізацію студентів

19:23, 17 грудня 2025
Повідомлення про «актуалізацію військового обліку» в одному з коледжів назвали дезінформацією.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про поширення в мережі фейкової інформації щодо нібито підготовки до зниження мобілізаційного віку в Україні та мобілізації студентів.

«Як «доказ» наводяться оголошення про «актуалізацію даних військового обліку» у період з 22 по 30 грудня в одному з українських коледжів», – зазначили в ЦПД РНБО, наголосивши, що станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і такі рішення не готуються. Відповідні заяви не мають фактологічного підґрунтя.

Також у Центрі зазначили, що оприлюднене «оголошення» від імені аграрного коледжу не було зафіксоване ані на офіційному сайті навчального закладу, ані на його підтверджених сторінках у соціальних мережах, що свідчить про підробку або маніпулятивне використання візуального оформлення установи.

«Поширення подібних повідомлень є частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на нагнітання страху, дестабілізацію суспільних настроїв та дискредитацію державних інституцій. Мета таких фейків — посіяти паніку серед студентів і батьків та підірвати довіру до рішень української влади», – додали у ЦПД РНБО.

