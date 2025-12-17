Чиновница налоговой из Черкасской области не задекларировала элитные автомобили мужа на 7 миллионов гривен — Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении начальнице отдела ГНС, которая внесла недостоверные сведения в декларацию, не указав имущество, оформленное на мужа.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили должностное лицо налоговой, которая не указала в декларации имущество на сумму более 7 000 000 гривен. Об этом сообщает Нацполиция

По данным следствия, женщина, находясь на должности начальника отдела Государственной налоговой службы в Черкасской области, внесла недостоверные сведения в декларацию лица за 2022 год.

Она не указала имущество, принадлежащее ее мужу на праве собственности. В частности транспортные средства – BMW X5, два TOYOTA LAND CRUISER 200, грузовые автомобили MERCEDES-BENZ SPRINTER и MAN TGX. Общая стоимость – более семи миллионов гривен.

Должностному лицу объявили подозрение по факту декларирования недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).

Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемой, — до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Сбор доказательной базы проводился совместно с НАПК. Процессуальное руководство осуществляет Черкасская областная прокуратура.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.