  1. В Украине

Чиновница налоговой из Черкасской области не задекларировала элитные автомобили мужа на 7 миллионов гривен — Нацполиция

20:44, 17 декабря 2025
Правоохранители сообщили о подозрении начальнице отдела ГНС, которая внесла недостоверные сведения в декларацию, не указав имущество, оформленное на мужа.
Чиновница налоговой из Черкасской области не задекларировала элитные автомобили мужа на 7 миллионов гривен — Нацполиция
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили должностное лицо налоговой, которая не указала в декларации имущество на сумму более 7 000 000 гривен. Об этом сообщает Нацполиция

По данным следствия, женщина, находясь на должности начальника отдела Государственной налоговой службы в Черкасской области, внесла недостоверные сведения в декларацию лица за 2022 год.

Она не указала имущество, принадлежащее ее мужу на праве собственности. В частности транспортные средства – BMW X5, два TOYOTA LAND CRUISER 200, грузовые автомобили MERCEDES-BENZ SPRINTER и MAN TGX. Общая стоимость – более семи миллионов гривен.

Должностному лицу объявили подозрение по факту декларирования недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).

Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемой, — до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Сбор доказательной базы проводился совместно с НАПК. Процессуальное руководство осуществляет Черкасская областная прокуратура.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция декларация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]